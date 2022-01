SC Freiburg im Test gegen Zweitligist Sandhausen 2:2

Freiburg (dpa) - Mit dem Debütanten Hugo Siquet auf der rechten Außenbahn ist Fußball-Bundesligist SC Freiburg in einem Testspiel nicht über ein 2:2 (0:1) gegen den SV Sandhausen hinaus gekommen. Nachdem der Zweitligist am Donnerstag durch einen Treffer von Bashkim Ajdini (9. Minute) nach einem Fehler von SC-Torwart Benjamin Uphoff in Führung gegangen war, drehte Freiburgs Rekordtorjäger Nils Petersen das Spiel im Dreisamstadion zwischenzeitlich mit einem Doppelpack (52./54) innerhalb von zwei Minuten. Aleksandr Zhirov glich für Sandhausen nach einem Eckball zum 2:2-Endstand aus (69.).

Der belgische U21-Nationalspieler Siquet war zum Jahresbeginn von Standard Lüttich nach Freiburg gewechselt und spielte erstmals für die Mannschaft von Trainer Christian Streich. Neben Petersen kamen beim Sport-Club auch einige andere frühere Stammkräfte zum Einsatz, die zuletzt nur wenig Spielzeit bekommen hatten. Mehrere Leistungsträger wurden von Streich dagegen geschont.

