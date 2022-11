SC Freiburg möchte Gruppenphase erfolgreich abschließen

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg möchte die Gruppenphase mit einem weiteren Erfolgserlebnis abschließen. Der bereits feststehende Erstplatzierte trifft heute in Aserbaidschans Hauptstadt Baku auf Karabach Agdam (18.45 Uhr/RTL+). Obwohl der Einzug in das Achtelfinale bereits sicher ist, vertraut Trainer Christian Streich wohl einem Großteil seiner Leistungsträger. Lediglich Jonathan Schmid, Manuel Gulde und Merlin Röhl traten die Reise nicht an.

Da es für den Gegner und für den FC Nantes im Parallelspiel bei Olympiakos Piräus noch um die Qualifikation für die nächste Runde geht, sei es eine absolute Selbstverständlichkeit, alles zu geben, sagte Coach Streich.