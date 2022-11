SC Freiburg plant Winter-Trainingslager in Spanien

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg reist am Ende der Winterpause ins Trainingslager nach Spanien. Vom 4. bis 14. Januar werde sich die Mannschaft von Trainer Christian Streich in Sotogrande vorbereiten, teilte der badische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Nach dem abschließenden Bundesligaspiel vor der WM-Pause gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag pausiert der Sport-Club zunächst bis zum 5. Dezember mit dem Training. Vor Weihnachten sind dann den Club-Angaben zufolge drei nicht-öffentliche Testspiele geplant. Die Bundesliga-Saison geht für den Tabellendritten am 21. Januar beim VfL Wolfsburg weiter.