SC Freiburg setzt im Viertelfinale auf Stammtorhüter Flekken

Freiburg (dpa/lsw) - Anders als in den beiden DFB-Pokal-Runden zuvor wird der SC Freiburg das Viertelfinale beim FC Bayern München mit Stammtorhüter Mark Flekken bestreiten. U21-Nationalkeeper Noah Atubolu werde am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und ARD) aufgrund der Gesamtkonstellation nicht zwischen den Pfosten stehen, sagte SC-Trainer Christian Streich. Schon am Samstag stehen sich die beiden Teams in der Fußball-Bundesliga erneut gegenüber.

Beim Rekordmeister in München haben die Freiburger unter Streich noch nie gewonnen. Der Coach ist sich sicher, dass seine Mannschaft auch Glück benötigen wird, um die Bayern zu schlagen. Im Vorjahr stand der Sport-Club, dem Innenverteidiger Philipp Lienhart nicht zur Verfügung stehen wird, im Pokal-Endspiel und zog dort gegen RB Leipzig im Elfmeterschießen den Kürzeren.