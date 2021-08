Freiburg (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg bestreitet in der anstehenden Länderspielpause ein Testspiel gegen den FC Zürich. Zu der Partie gegen den Schweizer Erstliga-Club am kommenden Donnerstag (14.00 Uhr) im Dreisamstadion sind keine Zuschauer zugelassen. Das teilten die Badener am Freitag mit.

