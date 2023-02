SC Freiburg will Negativserie in Dortmund beenden

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg kämpft im Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um die Rückkehr auf die Champions-League-Plätze und gegen eine Horror-Bilanz. Nur eines ihrer bisherigen 22 Bundesliga-Spiele beim BVB haben die Badener gewonnen. 2001 siegten sie mit 2:0 in Dortmund, das zweite Tor erzielte der heutige BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Unter Trainer Christian Streich hat der SC in zehn Partien in Dortmund noch gar nicht gewonnen.

Das jüngste 3:1 gegen den FC Augsburg dürfte den Freiburgern aber Auftrieb geben. Auch personell gibt es gute Nachrichten: Mittelfeldspieler Nicolas Höfler ist nach einer Gelbsperre zurück, Topscorer Vincenzo Grifo wieder ein Startelfkandidat.