SC Freiburg will schwarze Auswärtsserie beenden

Bochum (dpa/lsw) - Der SC Freiburg will am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum seine Negativserie auf fremden Plätzen beenden. Nach zuletzt drei Auswärtsniederlagen in der Fußball-Bundesliga peilt das Team von Trainer Christian Streich im Ruhrgebiet einen Sieg an. Hoffnung macht den Breisgauern, dass sie ihre vergangenen drei Pflichtspiele gegen Bochum alle gewinnen konnten. Der Sport-Club muss beim VfL nur auf den langzeitverletzten Offensivmann Daniel-Kofi Kyereh verzichten.