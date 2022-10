SC Freiburg will Serie gegen Mainz 05 ausbauen

Freiburg (dpa/lsw) - Mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 möchte der Fußball-Bundesligist SC Freiburg seine Serie von sieben Pflichtspielen ohne Niederlage ausbauen. Jedoch feierten die Gäste gegen keinen anderen Gegner mehr Siege. Der Heimbereich in der Freiburger Arena ist ausverkauft und Trainer Christian Streich dürfte gegen die Rheinhessen wohl zum vierten Mal eine unveränderte Startelf aufs Feld schicken. Lucas Höler könnte nach auskuriertem Mittelfußbruch wieder in den Kader zurückkehren, Roland Sallai fehlt auch weiterhin.