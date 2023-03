SC Korb: Es brodelt bei den Ringern - jetzt wirft Trainer Matthias Krohlas hin

Es ist nicht alles Gold, was glänzt: Nach einer durchaus erfolgreichen Oberliga-Saison sah alles von außen bei den Ringern des SC Korb nach Friede, Freude, Sonnenschein aus. Doch im Innern brodelte es, zog sich ein Gewitter zusammen, das sich nun mit aller Wucht entlud: Matthias Krohlas warf nach 30 Jahren als Trainer und 42 Jahren Vereinszugehörigkeit das Handtuch.

Streit beim SC Korb kocht hoch

„Ich möchte weder schmutzige Wäsche waschen noch über den Verein vom Leder ziehen“, beginnt Matthias Krohlas das Gespräch mit unserer Zeitung. Ihm lägen aber ein paar Dinge schwer im Magen, die er so nicht stehenlassen will. Schließlich kenne man sich beim Ringen, Neuigkeiten machten schnell die Runde. Es ist ein Streit, der über lange Zeit brodelte und nun hochgekocht ist. Die Fronten sind verhärtet. Vertrauensbrüche, Verleumdungen, Beleidigungen lauten die Vorwürfe.

„Es ist keine heile Welt“, sagt der Trainer, der vor etwas mehr als einer Woche sein Amt via schriftliche Nachricht an den Ausschuss niedergelegt hat. In diesem Schreiben greift er acht Punkte auf, die zu seiner Entscheidung geführt hatten, unter anderem zählt er dort Mobbingvorwürfe, den Umgangston und Lügen auf. „Es sind Dinge in meiner Abwesenheit passiert, die so nicht gehen und von denen nicht einmal andere Verantwortliche etwas wussten.“ Trainingsentscheidungen sollen umgekehrt worden sein und es sei erzählt worden, dass Krohlas bald kein Trainer mehr sein werde. Abteilungsleiter Uwe Schaal soll Krohlas im Beisein anderer Abteilungsmitglieder beschimpft und beleidigt haben. „Das überschreitet eine Grenze, die nicht hinnehmbar ist“, so Krohlas.

Abteilungsleiter Uwe Schaal: "Jetzt ist die Situation eskaliert"

„Jetzt ist die Situation eskaliert, uns wurde die Pistole auf die Brust gesetzt“, beschreibt Schaal die Situation. „Er schreibt von Verleumdung und dass ich das A-Wort benutzt hätte.“ Im Schreiben unterstellt der Trainer der Abteilungsleitung, dass schon untereinander das Vertrauen fehlt, wenn Informationen an ihn weitergetragen würden. „Dass wir uns untereinander nicht grün sind, wie er schreibt, das bezweifle ich.“ Schaal ist sich nicht sicher, ob diverse Besprechungen nicht abgehört worden seien. „Das weiß ich nicht, das lass ich einfach so im Raum stehen.“

Letztendlich habe Krohlas, nachdem er von den Aussagen in der Runde erfahren hatte, seinen Schlussstrich gezogen und seinen Rücktritt erklärt. „Ich habe seitdem von der Abteilungsleitung auch nichts gehört.“ Mit Absicht, wie Schaal erklärt: „Mein Bestreben wäre gewesen, ihn in zwei, drei Wochen anzurufen, wenn die Zeit etwas vorangeschritten ist, um ihn zu fragen, ob wir nicht mal miteinander einen Kaffee trinken gehen. Um wie normale Leute miteinander zu reden.“ Der Abteilungsleiter betont, dass er sich einen ordentlichen, sauberen Abgang wünscht. „Ich möchte ihm, wenn ich ihn auf der Straße sehe, in die Augen gucken können.“

Es geht ums Wesentliche: Wer handelt zum Wohle des Vereins?

Anschuldigungen, Behauptungen, Vorfälle, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Tatsächlich geht es um Grundsatzdiskussionen. Wer ist der Entscheider, wer handelt zum Wohle des Vereins, zum Wohle der Sportler? Neben seiner Tätigkeit als Trainer des Oberligateams hatte Krohlas auch im Jugendbereich das Traineramt inne. Nach Corona hat der Verein einen starken Zulauf erfahren, 40 Kinder und Jugendliche trainieren gemeinsam. Für Krohlas zwar einerseits eine erfreuliche Situation, andererseits hat er auch die Förderung der besseren Ringer im Sinn. „Ich selbst sehe mich als Ausbildungstrainer.“

Krohlas entschied kurzerhand, drei Jugendliche bei den Erwachsenen mittrainieren zu lassen. Das Training sei ruhiger, man könne sich besser um sie kümmern, ihnen eine bessere Leistungsentwicklung ermöglichen. „Ich weiß, dass ich manchmal ein vehementer Trainer sein kann. Aber ich war 20 Jahre Landestrainer, ich habe 30 Jahre Trainertätigkeit hinter mir, ich habe eine A-Lizenz, ich weiß, was ich tue. Ich bin nur deshalb so lange Trainer in Korb, weil es mir immer nur um die Sportler ging.“ Die Entwicklung der eigenen Ringer spiele die wichtigste Rolle für Krohlas. Die drei Zwölf- und 13-Jährigen in der Zukunft im Erwachsenenbereich zu etablieren, vielleicht sogar irgendwann in der Oberligamannschaft: „Das hat wohl verschiedenen Leuten nicht in den Kram gepasst. Da hat man solche jungen Sportler, die bereit sind, diesen Weg mitzugehen, und sie wurden gezwungen, wieder mit den Jugendlichen zu trainieren.“

Schon in der Vergangenheit hätten jüngere Ringer bei den Erwachsenen mittrainiert

„Bei uns trainieren die Jugendlichen ab 14 Jahren bei den Erwachsenen mit“, so Schaal. Matthias Krohlas habe entschieden, ohne vorher mit den Verantwortlichen zu sprechen. „Er hat sich die übergeordnete Trainerrolle rausgenommen. Vielleicht auch verschuldet, weil es nie klar kommuniziert worden ist.“ Das sei in der Vergangenheit einfach nicht nötig gewesen. „Er kann vieles entscheiden. Wenn es zum Wohl der Abteilung ist, dann sagt auch keiner was“, so Schaal. Dann könne ein Trainer etwas mehr entscheiden, als was morgen trainiert wird. „Aber wenn es dann eben so weit geht, dass Sportler aufgrund seiner Entscheidungen den Verein wechseln, geht es zu weit.“

„Es ist kein Geheimnis, dass der Jugendleiter und ich in unterschiedliche Richtungen gedacht haben, was nicht weiter schlimm ist“, sagt Krohlas. „Aber ich kann mir nicht erklären, warum sich das am Ende so zugespitzt hat.“ Krohlas fühlte sich in seiner Autorität und Kompetenz als Trainer beschnitten. „Der Trainer hat nach gutem Wissen und Gewissen eine Entscheidung getroffen, die mag nicht allen passen. Aber die muss man, wenn es der Trainer erklären kann, dann auch so stehenlassen.“ Das seien klare Traineraufgaben. „Da spielen Argumente keine Rolle, sondern mehr persönliche Eitelkeiten. Dass es dann aber so eskaliert, ist mir unbegreiflich.“ Das sieht Schaal nicht ganz so. „Wir mussten gute Nachwuchssportler gehen lassen, weil er kein Gespür für die Sportler, keine Diplomatie hat“, so der Abteilungsleiter und er gibt zu: „Es ist nicht immer einfach mit Jugendlichen und ihren Eltern. Es ist ein schmaler Grad.“ Jedoch nehmen Jugend- und Abteilungsleiter Entscheidungen des Trainers nicht einfach so hin. Trotzdem sei immer das Bestreben gewesen, das miteinander hinzubekommen. „Und nicht, dass jetzt hoffentlich bald Matthias Krohlas den Verein verlässt“, so Schaal.

SC Korb: Verein gibt Fehler zu

„Es ist sicherlich von Vereinsseite das ein oder andere schlecht gelaufen“, so der Abteilungsleiter. „Aber es ist auch von seiner Seite was schlecht gelaufen. Man darf nicht nur sehen, dass wir die bösen Buben sind und alles falsch gemacht haben. Er ist kein unbeschriebenes Blatt“, so der Abteilungsleiter. Dass Krohlas von heute auf morgen sein Amt als Jugendtrainer niedergelegt hat, sei für Schaal sehr überraschend gekommen. „Das war auch nicht die feine englische Art.“ Es gebe tausend Dinge, die er erzählen könne, was da schiefgelaufen ist.

Beide Seiten tun sich schwer, die genauen Auslöser in Worte zu fassen. Klar wird, dass wohl einige Meinungsverschiedenheiten zum großen Paukenschlag geführt haben. „Manchmal ist es so, da führt eins zum nächsten. Da schießt man sich auf Sachen ein“, so der Trainer. Und Schaal sagt: „Wenn das Verhältnis gestört ist, sucht man die Nadel im Heuhaufen. Und wenn dann keine Wege zusammenführen, ist es halt noch schwieriger.“

Kein Dialog mehr möglich

Am Ende blieb das Schweigen. Kommunikation, Dialog? Unmöglich. Finden beide. Gemeinsame Treffen und Gespräche vor Krohlas’ Austritt hätten nichts gebracht. „Das Schlimme war am Schluss, dass man nicht mehr mit ihm reden konnte“, so Schaal. „Ich war gesprächsbereit“, so Krohlas. „Ich habe den Kontakt zu Uwe Schaal gesucht und habe versucht, ihn und auch die Vorstandskollegen anzurufen. Diese haben jedoch nicht abgenommen und auch nicht zurückgerufen.“ Krohlas glaubt, dass am Ende alles besprochene Sache war. „Vielleicht konnte man nicht ertragen, dass da noch eine Person ist, die eine eigene Meinung hat, ich als Trainer.“