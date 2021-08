Schachmann vor Vuelta-Start: Fokus liegt auf Etappensiegen

Burgos (dpa) - Deutschlands Top-Radprofi Maximilian Schachmann geht mit großen Zielen in die am Samstag beginnende Vuelta in Spanien.

«Ich werde versuchen, auf Etappenjagd zu gehen, und werde dafür auch die nötigen Freiheiten bekommen. Wenn man durch eine offensive Fahrweise vielleicht dann nach zwei Wochen in einer guten Position in der Gesamtwertung ist, würde uns das auch taktische Möglichkeiten geben», sagte Schachmann vor dem Beginn der dreiwöchigen Rundfahrt der Deutschen Presse-Agentur. Der 27 Jahre alte Berliner dürfte im achtköpfigen Aufgebot des Teams Bora-hansgrohe mit die größten Chancen auf Tagessiege haben.

Fehlendes Glück bei Olympia

Schachmann verzichtete 2021 auf die Tour de France, um seine Chance bei den Olympischen Spielen von Tokio zu suchen. Dort verpasste er aber eine Medaille. «Für mich war klar, dass Olympia ein Ziel ist. Danach haben wir einen Plan gemacht, von dem wir dachten, dass es der beste Weg ist», sagte Schachmann. Es habe «einfach ein wenig Glück gefehlt».

Die Vuelta beginnt an diesem Samstag mit einem 7,1 Kilometer kurzen Zeitfahren in Burgos. Anlässlich des 800-jährigen Bestehens der Kathedrale soll der Kampf gegen die Uhr von dort beginnen.

© dpa-infocom, dpa:210811-99-807297/3