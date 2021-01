Schalke 04 bestätigt Interesse an Huntelaar

Gelsenkirchen (dpa) - Schalkes Trainer Christian Gross hat Gespräche mit Klaas-Jan Huntelaar bestätigt und die Bestrebungen der Vereinsführung begrüßt, den Stürmer zu einer Rückkehr zu bewegen.

«Ich hatte mit ihm Kontakt», sagte der neue Coach des Fußball-Bundesligisten. Das vergleichsweise hohe Alter des 37 Jahre alten Angreifers von Ajax Amsterdam ist für Gross kein Hinderungsgrund: «Er würde uns wahnsinnig gut tun. Wenn ein Spieler mit der Erfahrung, mit dieser Aura, dieser Persönlichkeit und mit diesen Qualitäten sich noch mal bei uns reinhängen würde, wäre das fantastisch.»

Damit wird eine Rückkehr von Huntelaar, der bis 2017 in sieben Jahren 126 Tore für den FC Schalke 04 erzielt hatte, immer wahrscheinlicher. Auch der Torjäger hatte am Donnerstagabend nach seinen zwei Treffern für den niederländischen Spitzenreiter Ajax Amsterdam zum 3:1-Erfolg über den FC Twente das Interesse der Gelsenkirchener bestätigt: «Schalke 04 hat sich bei Ajax nach mir erkundigt», sagte er in einem TV-Interview dem Sender ESPN. Er könne sich das «durchaus vorstellen», wolle aber «noch eine Nacht drüber schlafen» und es dann mit Ajax besprechen, sagte der Niederländer. Es werde eine «schwierige Entscheidung, aber ich denke, Ajax wird es mir erlauben».

Huntelaar wäre nach der Verpflichtung von Sead Kolasinac der zweite Rückkehrer, der den Tabellenvorletzten vor dem Abstieg bewahren soll. «Noch ist es nicht fix, aber das gegenseitige Interesse ist da. Es wird noch den einen oder anderen Tag brauchen, bis die Entscheidung feststeht», kommentierte Gross.

© dpa-infocom, dpa:210114-99-26303/5