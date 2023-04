Schiedsrichter bricht Fußballspiel ab: Ratlosigkeit in Miedelsbach

Das Wörtchen „Spielabbruch“ stand da am Sonntagabend (02.04.) anstelle des Ergebnisses. In der Fußball-Kreisliga A 1 fand das Duell des TSV Miedelsbach gegen Anagennisis Schorndorf keine Gewinner und keine Verlierer. Keine Punkte gab's am Ende. Dafür jede Menge Unverständnis.

Das ist die Stellungnahme des TSV Miedelsbach

Der TSV Miedelsbach ging nun mit einer Stellungnahme voran, um Stellung zum Spielabbruch gegen Anagennisis Schorndorf zu beziehen. „Wir gehen die Sache offensiv an, da der Spielabbruch bis heute für alle unverständlich ist“, heißt es in dem Schreiben von Vorstand Andreas Incorvaia.

Es sei ein faires Spiel gewesen, lediglich vier Gelbe Karten, ein 1:1-Unentschieden, als sich der Schiedsrichter in der 62. Minute dafür entschied, das Duell abzubrechen. „Auf dem Spielfeld sowie auf den Rängen ging es fair und sportlich zu“, heißt es in der Stellungnahme des TSV weiter.

Als der Schiedsrichter in der 62. Spielminute nach einem Zweikampf auf Freistoß für die Gäste entschied, soll ein Kommentar aus den Zuschauerreihen gefallen sein, dass nicht nur für die Seite gepfiffen werden solle. „Daraufhin kam die Antwort vom Schiedsrichter, dass er das Spiel auch abpfeifen und abbrechen kann, wenn seine Leistung den Zuschauern nicht passen sollte“, beschreiben die Miedelsbacher die Situation weiter. Der Zuschauer habe sich nichts weiter gedacht und flapsig den Spruch gesagt: „Dann brich's halt ab.“

Mehr als Zuschauerbeobachtungen gibt es nicht

Dies habe sich der Schiedsrichter nicht zweimal sagen lassen, er nahm den Ball und sagte den Spielern auf dem Spielfeld, dass das Spiel beendet sei.

„Mehr als diese Schilderungen der Zuschauer sind bisher nicht bekannt und man kann gespannt auf die Ermittlungen des Sportgerichts sein“, so das Miedelsbacher Schreiben. Beleidigungen, Bedrohungen oder Ähnliches habe es nicht gegeben. Weder Gäste, Spieler noch Zuschauer wussten, wieso es zum Abbruch kam.

„Sehr verwunderlich ist, dass vor dem Abbruch keinerlei andere Maßnahmen vom Schiedsrichter getroffen wurden“, heißt es im Schreiben des TSV-Vorstands weiter. Ordner mit Westen seien sichtbar gewesen, sie hätten zu diesem Zeitpunkt nur wenige Meter vom Schiedsrichter entfernt gestanden. „Auch Kapitän Lars Stoll hätte den Zuschauer in einer kurzen Unterbrechung vom Sportgelände verweisen können. Der Schiedsrichter hatte auch nicht angedroht, das Spiel abzubrechen, sondern hat es direkt getan.“ Zurück bleibt ein großes Fragezeichen. „All diese Punkte sowie die Fairness im Verlauf des Spiels, das der Schiedsrichter davor gut geleitet hatte, machen den Abbruch noch fragwürdiger.“

Um Stellungnahmen gebeten

Derzeit beschäftigt der Fall das Bezirkssportgericht. Beide Vereine und der zuständige Schiedsrichter wurden aufgefordert, ihre Stellungnahme abzugeben, aufzudröseln, was aus ihrer Sicht abgelaufen ist oder gesagt wurde, das bestätigt Bezirksspielleiter Ralph Rolli.

Derzeit steht der TSV Miedelsbach mit 23 Punkten auf Rang elf, Anagennisis Schorndorf ist als Aufsteiger Neuling in der Liga, präsentiert sich aber mit 28 Punkten auf Platz acht recht ordentlich. Zum Ende des Schreibens betont Incorvaia noch einmal: „Wir, der TSV Miedelsbach, stehen für Toleranz und friedliches Miteinander beim Sport.“ Es habe beim TSV Miedelsbach noch nie irgendeinen Zwischenfall gegeben, noch nie einen Spielabbruch oder Strafen vom Verband. „Wir wurden vor neun Tagen erst mit dem Ehrenamtspreis vom WFV ausgezeichnet und sind in der Fairplay-Tabelle auf dem ersten Platz.“ Was es mit dem Spielabbruch auf sich hat, wird nun das Sportgericht entscheiden.