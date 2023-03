Schlusslichter Korb und Winterbach holen Punkte

Tore satt lieferten die Fußballer in der Kreisliga A1 und A2. Hertmannsweiler, Schlechtbach und der TV Weiler machten zusammen 18 Tore, der TSC Murrhardt brachte es allein auf acht. In der Bezirksliga blieben Waiblingen und Schornbach weiter vorn.

Bezirksliga. Der FSV Waiblingen ist und bleibt der Spitzenreiter. Mit 4:0 schickte die Mannschaft von Trainer Giuseppe Catizone den TSV Schwaikheim wieder nach Hause und verwies ihn damit auf Rang fünf. Marcel Zimmermann sorgte in Halbzeit eins für die Führung, erst nach der Pause kam der FSV besser in Tritt und ließ seinem Gegner keine Möglichkeiten. Robin Binder erhöhte auf 2:0, Marcel Zimmermann machte das 3:0 und Mattis Escherle sorgte in der Minute seiner Auswechslung für das endgültige 4:0. Auch wenn die SG Schorndorf nach ihrem kleinen, aber wirkungsvollen Patzer (2:2 gegen SV Unterweissach) wieder in der Spur zu sein scheint, reichte der 6:0-Sieg beim SV Steinbach nicht aus, um wieder an die zweite Stelle zu klettern. Drei der insgesamt sechs Treffer gingen auf das Konto von Sokol Kacani, Marvin Zimmermann und Altin Gashi trugen ihren Teil zum Sieg bei und zu allem Übel sorgte Ulas Yagmur in der 81. Minute mit einem Eigentor fürs 5:0.

Auf Platz zwei, auf dem kürzlich noch die Schorndorfer der ärgste Verfolger der Waiblinger waren, hat es sich der TSV Schornbach viel zu bequem gemacht und gibt mit dem 5:1 gegen die Zweite des SV Fellbach nichts aus der Hand. Der Tabellenletzte, der SC Korb, luchste dem TSV Nellmersbach die Punkte ab. 3:0 gewann die Mannschaft von Trainer Selcuk Düldül. Mit vollem Einsatz und vier Gelben Karten mehr auf dem Konto holten die Korber drei Punkte und zogen mit dem VfL Winterbach gleich auf. Auch die Winterbacher sorgten mit ihrem dritten Saisonsieg für drei Zähler auf dem Konto. Gegen den SSV Steinach-Reichenbach gewann die Elf von Coach Aleksandar Kalic mit 2:0. Im Duell der Aufsteiger gewann die SG Weinstadt mit 2:0 beim Drittletzten, der SPVGG Kleinaspach.

Kreisliga A1. Für absolut deutliche Ergebnisse und keine Gegentore sorgten neben Tabellenführer SV Hertmannsweiler auch der TSV Schlechtbach und der TV Weiler/Rems. Während Hertmannsweiler den SV Plüderhausen ohne Punkte wieder nach Hause schickte (5:0), gewann Schlechtbach gegen Miedelsbach 6:0 und der TV Weiler setzte mit 7:0 beim KTSV Hößlinswart noch einen drauf. Im Verfolgerduell patzte der SV Breuningsweiler bei Zrinski Waiblingen und verlor 1:2. Das ließ den Abstand auf den SV Hertmannsweiler auf ganze sieben Punkte anwachsen. Dafür rückt Zrinski der Landesligavertretung aus Breuningsweiler noch näher auf die Pelle und liegt nur noch einen Punkt zurück. In Schlechtbach sorgten Lukas Tauschek und Pascal Frenz zusammen gleich für vier der sechs Gewinnertore gegen Miedelsbach. Das brachte dem Team zwar erst einmal nur Platz sieben ein, doch ist der Relegationsplatz nur noch sechs Zähler entfernt. Im Kellerduell der zweiten Mannschaften gewann der SV Allmersbach gegen den TSV Schwaikheim mit 3:1 und gab mit damit die Rote Laterne an seinen Gegner weiter.

Kreisliga A2 . Zwei Treffer steuerte der Spielertrainer des FC Welzheim, Luka Benic, zum 6:0-Sieg seiner Mannschaft gegen den Tabellenletzten TSV Oberbrüden bei. Damit verteidigte die Mannschaft Rang zwei, von dem sie vergangene Woche den VfR Murrhardt verdrängten. Die Murrhardter bleiben aber dran: 3:1 gewann der VfR beim Großen Alexander Backnang. Die anderen Murrhardter der Liga, der TSC, zeigte erneut, warum er bereits im Voraus als Favorit galt: Den TSV Schmiden II fegten die Murrhardter mit 8:0 aus dem Trauzenbachstadion.

Im Derby auf dem Berg hieß es am Ende erneut Remis. Schon im Hinspiel trennten sich die Mannschaften 0:0, nun legten der TSV Sechselberg und der TSV Althütte nach. Althütte ging zwar nach 36. Minuten durch das Tor von Alexander Bretzler in Führung, doch Sechselberg ließ sich auf heimischem Kunstrasen nicht abschütteln und zog in der 70. Minute gleich auf.