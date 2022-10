Schorndorfer Rad-Profi Jannik Steimle vor dem nächsten Schritt

Ein ereignisreiches Jahr ist für den Schorndorfer Radprofi Jannik Steimle mit dem Eintagesrennen Memorial Rik van Steenbergen in Belgien zu Ende gegangen. Nun freut sich der 26-Jährige auf ein paar Wochen Urlaub – und auf die nächste Saison in seinem Team Quick-Step Alpha Vinyl. Steimle zieht ein positives Fazit des Jahres 2022, auch wenn er durch einen schweren Sturz zurückgeworfen wurde. „Die Resonanz vom Team war positiv“, sagt er. „Das motiviert mich natürlich sehr.“

Teambesprechung in Brüssel

Die Teambesprechung des belgischen Quick-Step-Teams, mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr und einem Ausblick auf das nächste, bildet traditionell den Abschluss einer Saison. Die etwa hundert Kilometer lange Anreise zum Treffen in Brüssel schloss sich quasi direkt ans finale Rennen an, dem 23. Memorial Rik van Steenbergen über 172 Kilometer von Beerse nach Arendonk. Am Abend noch setzte sich Jannik Steimle ins Auto.

Der 47. Platz des Schorndorfers war wenig aussagekräftig. Das Team hatte die Aufgabe, sein Sprint-As Mark Cavendish in Position zu bringen. Die Arbeit wurde mit dem zweiten Platz belohnt, Tim Merlier setzte sich im Massensprint gegen Cavendish durch. „Ich war ein bisschen krank, aber ich habe mein Bestes gegeben“, sagt Steimle. Einen Kilometer vor dem Ziel habe er „ausgeschwenkt“. Vorsichtshalber. Schließlich sei die Verletzungsgefahr gerade in einem Finale sehr hoch.

Es ist einiges los gewesen in der Saison 2022 aus Sicht von Jannik Steimle. „Ich bin sehr gut reingekommen“, sagt er. Er habe das Vertrauen seines Teams bekommen. Zum ersten Mal durfte er die Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix, das Amstel Gold Race und die Flandern-Rundfahrt fahren – und er präsentierte sich offensichtlich gut. Sein Team sei jedenfalls sehr zufrieden gewesen mit seiner Arbeit als Helfer, so Steimle. „Das hat mir viel Selbstvertrauen gegeben.“

Zu früh zu fit

Einen kleinen Wermutstropfen indes gab’s: Er sei quasi zu früh in der Saison fit gewesen. Er habe zwar auf der Longlist für die Rennen gestanden, sei aber nicht gesetzt gewesen. Anschließend war die Form „leider nicht so, wie ich sie mir gewünscht habe“. Mit zwei Höhentrainingslagern bereitete sich Jannik Steimle auf die zweite Saisonhälfte vor, wurde zwischendurch noch deutscher Vizemeister im Einzelzeitfahren. Es lief also wieder rund – bis zur zweiten Etappe bei der Burgos-Rundfahrt Anfang August: Bei einem schweren Sturz brach sich Steimle das Schlüsselbein und musste operiert werden. Er verpasste die Europameisterschaften in München und die Deutschlandrundfahrt. Zwei Termine, die er sich ganz dick im Kalender angestrichen hatte. „Danach war’s für mich mental ein bisschen schwer.“ Die Weltmeisterschaft in Australien habe darunter gelitten. Im Mixed-Teamzeitfahren schrammte Steimle mit seinen Kolleginnen und Kollegen der Nationalmannschaft um sieben Sekunden an der Bronzemedaille vorbei. Im Straßenrennen über 270 Kilometer fehlten Steimle die Körner nach der Verletzungspause. „Ich war einfach nicht fit genug, um vorne mitzumischen.“

Alles in allem zieht Steimle eine positive Saisonbilanz. Von seinem Team habe er ein positives Feedback bekommen. Dass er bereits eine Woche nach seiner Operation wieder aufs Rad zurückkehrte und damit großen Willen zeigte, hat offensichtlich Eindruck hinterlassen. Die Chancen, bei den Frühjahrsklassikern 2023 wieder am Start zu sein, schätzt der Schorndorfer als realistisch ein. Er hofft, dass er sich in die erste Reihe des Klassikerteams bei Quick-Step Alpha Vinyl gefahren hat. „Acht, neun Leute kommen infrage“, sagt Steimle. „Aber natürlich entscheiden am Ende die Form und die Leistung darüber, wer nominiert wird.“

Der Rahmenterminplan für 2023 steht, ein paar Fragezeichen indes gibt’s noch. Sicher ist, dass Steimle Anfang Dezember nach Spanien ins Trainingslager fliegen wird. „Höchstwahrscheinlich“ folgt im Januar ein weiteres Trainingscamp mit dem Team auf Mallorca. Alternativ zur Debatte steht, dass Steimle Anfang Januar nach Australien fliegt, wo das Eintagesrennen Down Under im Rennkalender steht.

Endlich ein paar Tage zu Hause

Aktuell indes genießt Jannik Steimle die Tage im heimischen Remstal – und freut sich aufs Wintertraining. Zu Hause hat er sich ein eigenes Fitnessstudio eingerichtet. „Ich mag es, vier oder fünf Wochen daheim zu sein und in Ruhe zu trainieren.“ Wenn das Wetter mitspiele und ein Kumpel oder seine Freundin Lust hätten, „dann setze ich mich eine Runde aufs Rad“.

Zu einem zielführenden Training gehören allerdings auch Entspannung und Regeneration. Golfen zählt dabei zur aktiven Erholung, im neuntägigen Urlaub in Dubai wird Steimle seinem Körper eine komplette Auszeit gönnen. „Ich kann auch mal nichts tun“, sagt er und lacht.

Und in Dubai muss er nicht einmal auf die Wetter-App schauen.