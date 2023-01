Schorndorfer Radprofi Jannik Steimle gibt Debüt bei Tour Down Under

Der Schorndorfer Radprofi Jannik Steimle gibt sein Debüt bei der Tour Down Under. Los geht es am Dienstag mit dem fünf Kilometer langen Auftaktzeitfahren, danach folgen fünf weitere Etappen. „Die kürzeste ist 120 Kilometer, die längste 180 Kilometer lang“, erklärt der 26-jährige Radprofi. Die Entscheidung um den Gesamtsieg wird aber wohl erst am letzten Tag (Sonntag) fallen, denn das Teilstück endet am Mount Lofty, ein Anstieg, der erstmals bei der australischen Etappenfahrt überquert wird.

„Es ist eine Tour mit sehr anspruchsvollem Profil“, so Steimle. Zusätzlich setzen den Radfahrern die Temperaturen zu: Gut 40 Grad hatte es bei den Trainingseinheiten. „Das ist für die Gesundheit nicht so einfach. In einer Stunde gehen da Minimum ein bis zwei Liter Trinken durch.“

Mit Teamleistung punkten

Mit dem siebenköpfigen Soudal-Quick-Step-Team geht es für Steimle nun sechs Tage durch ein Land, das Strände und Berge vereint. „Wir sind eine gute Truppe und für die Rundfahrt breit aufgestellt, mit mir für die Etappen und Mattia Cattaneo oder Mauro Schmid fürs Gesamtklassement“, so Steimle. Und weiter: „Wir wollen aggressive Rennen fahren und haben nichts zu verlieren, weil wir nicht unbedingt den einen Favoriten dabeihaben. Dafür aber eine starke Mannschaft, um die anderen zu überraschen.“