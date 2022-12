Schorndorfer Ringer schaffen die direkte Play-off-Qualifikation

Happy End für die Ringer des ASV Schorndorf im Wechselbad der Gefühle: Nachdem die Plätze zwei bis vier der Bundesliga Ost zuletzt durch diverse Urteile am „grünen Tisch“ ordentlich durcheinandergewirbelt worden waren, landete der ASV am Ende doch noch auf Platz drei und trifft nun im Viertelfinale auf den KSV Köllerbach. Zweiter wurde der SC Kleinostheim, während der KSC Hösbach als Vierter nach Weihnachten in den ungeliebten „Boxing Days“ um den Play-off-Einzug kämpfen muss.

Ausschlaggebend für den dritten Platz des ASV Schorndorf, der am Samstag mit 15:8 gegen den SV Johannis Nürnberg siegte, war letztendlich der bessere direkte Vergleich mit Hösbach. Am 8. Oktober hatte der ASV gegen die Franken einen deutlichen 20:10-Heimsieg gefeiert, während er auswärts knapp mit 11:14 unterlegen war. „Wir sind heilfroh, dass wir nicht nach Weihnachten in den Boxing Days zweimal gegen Nackenheim ringen müssen. Unser Team und die ganzen Helfer haben sich jetzt ein paar ruhige Tage verdient“, sagte der sichtlich erleichterte Vorstand und Trainer Sedat Sevsay.

Viertelfinale gegen Köllerbach

Am 7. und 14. Januar wartet dafür mit dem KSV Köllerbach ein wahrlich dicker Brocken auf den ASV. Die Saarländer belegten in der starken Bundesliga West mit drei Zählern Rückstand auf Staffel-Primus Mainz Platz zwei.

Am Samstag erfüllte das Team von Sedat Sevsay zum Abschluss der Hauptrunde die Pflichtaufgabe gegen Nürnberg noch einmal souverän. Die Zuschauer in der Sporthalle Grauhalde bekamen jedoch nur acht statt der üblichen zehn Kämpfe zu sehen. Die Gäste hatten die Klasse Griechisch-Römisch bis 66 Kilogramm unbesetzt gelassen, der ASV stellte im griechisch-römischen Stil bis 75 kg keinen Ringer.

Der Abend begann mit einem schnellen Überlegenheitssieg des Weltklasse-Ringers Amangali Bekbolatov gegen den jungen Luca Mossmann, so dass der ASV erst mal einem 0:4-Rückstand hinterherlaufen musste. Der ins Schwergewicht aufgerückte Ertugrul Agca schaffte dafür im zweiten Duell gegen seinen Nationalmannschafts-Kollegen Johannes Mayer die Revanche für die im Hinkampf erlittene 1:2-Niederlage. Diesmal gewann er selbst mit 2:1 und verbuchte damit den ersten Zähler für sein Team.

Klasse Leistungen von Scarpello und Brunner

Da der etatmäßige 61-Kilo-Mann Georgi Vangelow international im Einsatz war, rückte Georgios Scarpello eine Gewichtsklasse nach oben, wo er stilartfremd im Freistil beim 3:3 gegen Hamed Kiani aufgrund der höchsten Wertung einen knappen Sieg landete. Stark präsentierte sich Nico Brunner beim 10:0-Punktsieg gegen Erhan Celik, gegen den er in der vergangenen Saison noch verloren hatte. Nachdem Ruslan Kudrynets kampflos gewonnen hatte, schaffte auch Benjamin Sezgin einen knappen 2:0-Sieg gegen seinen Dauerrivalen Andres Walter.

Den spannendsten Kampf des Abends lieferten sich im Freistil bis 71 kg Ramzan Awtaew auf Schorndorfer und Enes Akbulut auf Nürnberger Seite. Schon nach 19 Sekunden hatte Akbulut mit einer schnellen Vierer-Wertung die Weichen auf Sieg gestellt. Nach 1:13 Minuten lag er gar bereits mit 8:0 in Front, ehe Awtaew immer besser in den Kampf fand und eine unvergleichliche Aufholjagd startete, die ihn 19 Sekunden vor dem Ende auf 7:8 heranbrachte. Als er fast mit dem Schlussgong eine weitere Zweier-Wertung verbuchte und so mit 9:8 in Führung ging, stand die Halle kopf. Karan Mosebach und Shamil Ustaev legten noch zwei weitere Siege nach, so dass am Ende der klare 15:8-Sieg zu Buche stand.

ASV Schorndorf – SV Johannes Nürnberg 15:8. 57 kg GR: Moosmann - Bekbolatov 0:16 TÜ (0:4). 130 kg FR: Agca - Mayer 2:1 PS (1:4). 61 kg FR: Scarpello - Kiani 3:3 PS (2:4). 98 kg GR: Brunner - Celik 10:0 PS (5:4). 66 kg GR: Kudrynets KL (9:4). 86 kg FR: Sezgin - Walter 2:0 PS (10:4). 71 kg FR: Awtaew - Akbulut 9:8 PS (11:4). 80 kg GR: Mosebach - Sanders 8:0 (14:4). 75 kg FR: Ustaev - Stadelmann 5:3 PS (15:4). 75 kg GR: Janot KL (15:8).