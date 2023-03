Schwache Quote der Handball-Frauen: VfL Waiblingen unterliegt HSG Blomberg-Lippe

Erwartungsgemäß chancenlos gewesen sind die Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen gegen den Tabellenvierten HSG Blomberg-Lippe. Beim 18:29 (7:16) vor 479 Zuschauern in der Rundsporthalle, darunter der künftige Trainer Aleksandar Knezevic, verhinderte die äußert schwache Chancenverwertung ein knapperes Resultat.

Die Geschichte der Partie ist rasch erzählt: Das Tabellenschlusslicht stemmte sich zwar nach Kräften gegen die 16. Niederlage im 17. Spiel. Weil jedoch nur rund ein Drittel der Würfe den Weg vorbei fand an den guten Blomberger Torhüterinnen Zoe Ludwig und Melanie Veith, hatte der VfL keine Chance auf eine Überraschung.

Fehlstart: 0:5 nach sieben Minuten

Beim VfL fehlte die Linksaußen Magdalene Probst. Caren Hammer, die unter der Woche kränkelte, war zwar im Kader, wurde aber geschont. Die Kapitänin musste von der Bank aus mit ansehen, wie ihr Team wieder einmal einen Kaltstart aufs Parkett legte: Nach zwei technischen Fehlern und vier Fehlwürfen, darunter ein Siebenmeter, lag der VfL nach sieben Minuten mit 0:5 im Hintertreffen.

Die frühe Auszeit änderte zunächst nichts an den Kräfteverhältnissen. Die überragende Gästespielerin und zwölffache Torschützin Laura Rüffieux brachte die Gäste nach zehn Minuten mit 7:2 in Führung. Dem Heimteam schien die Partie bereits früh zu entgleiten. Zu hoch war die Anzahl leichter Fehler, zu viele klare Chancen wurden versiebt. Nach und nach indes kämpfte sich der VfL ins Spiel. Die für Branka Zec eingewechselte Torhüterin Celina Meißner parierte ein paar Bälle, und Blomberg unterliefen plötzlich auch etliche Fehler. Nach Vivien Jägers Treffer zum 6:9 (15.) war der Außenseiter wieder in Schlagdistanz.

16 Fehlwürfe vor der Pause

Während jedoch die Gäste in der zweiten Hälfte der ersten 30 Minuten ihre Fehlerquote reduzierten, blieb sie beim VfL unvermindert hoch. Immer wieder rannten sich die Waiblingerinnen an der kompakten Blomberger Deckung fest oder nahmen sich Würfe in wenig aussichtsreichen Situationen. Die HSG zog mit einem 5:0-Lauf mühelos vom 11:7 zur 16:7-Halbzeitführung davon. 16 Fehlwürfe und sechs technische Fehler wies die Statistik zu diesem Zeitpunkt auf.

Wie so häufig, galt es für den VfL nun, die bereits feststehende Niederlagen in den zweiten 30 Minuten in erträglichen Grenzen zu halten. Die Fehlerquote war zwar nur unwesentlich geringer, der Rückstand blieb aber einigermaßen im Rahmen. Er pendelte im nun bisweilen etwas wilden Spiel zwischen neun und zehn Toren. Fünf Minuten vor dem Ende stand beim 17:29 der größte Rückstand zu Buche. Die mit vier Toren erfolgreichste Waiblinger Werferin Leonie Henkel sorgte für den 18:29-Endstand.

„Mit 18 vergebenen freien Chancen und 18 Toren kannst du kein Spiel gewinnen“, sagte der VfL-Trainer Thomas Zeitz nach dem Spiel. „Zudem hatten wir wieder Phasen, in denen wir zu viele billige Fehler machten.“ Mit einer halbwegs normalen Quote sei deutlich mehr drin gewesen. „Zumal Blomberg nicht eben die Sterne vom Himmel gespielt hat.“ Eine durchschnittliche Leistung habe der HSG locker zum Sieg gereicht.

Weiter geht's am Mittwoch

Da der Vorletzte Sport-Union Neckarsulm und der Drittletzte SV Union Halle-Neustadt ebenfalls verloren, bleibt’s bei den sechs und sieben Punkten Rückstand der Waiblingerinnen bei noch neun ausstehenden Spielen.

Weiter geht’s für den VfL Waiblingen bereits an diesem Mittwoch (19.30 Uhr): Die Partie beim Thüringer HC, die ursprünglich für Samstag angesetzt war, musste vorverlegt werden. Der Gegner ist am Wochenende in der EHF European League im Einsatz.

VfL Waiblingen: Zec, Meißner; Nagler (3), Ehlert (1/1), Klingler (1), Brand, Hammer, Hertha (1), Gisa (2), Henkel (4), Jäger (2), Pollakowski (1), Herbst (1), Eckhardt (2).

HSG Blomberg-Lippe: Ludwig, Veith; Rüffieux (12), Kynast, Quist, Frey (1), Kühne (2), van Wingerden (2), Franz (5/2), Michalczik (4), Hauf (1), Ziercke (2).