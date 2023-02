Schwartz: Kompakte Defensive «ist unser Schlüssel»

Sandhausen (dpa/lsw) - Trainer Alois Schwartz vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen fordert von seiner Mannschaft mehr Wachsamkeit bei Standardsituationen. «Wir müssen noch konzentrierter sein, denn so oft darf uns das nicht mehr passieren», sagte der Coach am Freitag. In der Liga kassierte der SVS in der Rückrunde bereits zwei Gegentore nach ruhenden Bällen und auch beim Aus im Achtelfinale des DFB-Pokals (0:2) am vergangenen Dienstag jubelte der SC Freiburg nach einem Freistoß. «Jeder muss sich da auch ein Stück weit selbst wachrütteln», sagte Schwartz.

Im Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf setzt der Coach auf eine kompakte Defensive. «Das ist unser Schlüssel», sagte Schwartz, der auf die Verteidiger Immanuel Höhn (Bänderriss) und Bashkim Ajdini (Gelbsperre) sowie auf den langzeitverletzten Mittelfeldspieler Merveille Papela (Syndesmosebandriss) verzichten muss. Für Höhn wird wohl Dario Dumic in die Startelf rücken.

Zur Fortuna reist der abstiegsbedrohte SVS als Außenseiter. «Sie sind Sechster und haben nur sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Das sind technisch gute Fußballer, wirklich gute Leute und sie sind erfahren», sagte Schwartz, der die Düsseldorfer beim Pokal-Aus in Nürnberg im Stadion beobachtete.