Schwenninger Wild Wings holen kanadischen Eishockey-Profi

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwenninger Wild Wings haben den kanadischen Verteidiger Carl Neill verpflichtet. Das gab der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag bekannt. Der 26-Jährige kommt vom slowenischen Verein HK Olimpija Ljubljana. In der vergangenen Saison bestritt er in Deutschland bereits vier Liga-Partien für die Kölner Haie. «Wir bekommen mit Carl einen Spieler, der uns mit seinen Fähigkeiten mehr Tiefe in der Verteidigung geben wird», sagte Schwenningens Geschäftsführer Stefan Wagner.