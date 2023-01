Schwenninger Wild Wings verlängern mit Weber und Neumann

Schwenningen (dpa/lsw) - Daniel Neumann und Will Weber werden auch in Zukunft für die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auflaufen. Die neuen Verträge der beiden Spieler laufen jeweils bis 2025, wie der Club am Sonntag mitteilte. «Will Weber ist ein enorm stabilisierender und dadurch nicht zu unterschätzender Faktor unserer Defensive», sagte Geschäftsführer Stefan Wagner. «Daniel Neumann verfügt über ungemeines Entwicklungspotenzial und ist ein Spieler, an dem wir in Zukunft noch viel Freude haben werden.»