Schwierige Saison für Markus Winkelhock

Die Motorsport-Saison 2022 ist für Markus Winkelhock mit zwei Gaststarts in Thailand zu Ende gegangen. Die beiden Rennen in Buriram hat der Berglen-Steinacher mit den Plätzen zwei und drei erfolgreich auf dem Podium beendet. Das sei der entspannte Teil des Jahres gewesen, so Winkelhock. „Ansonsten war die Saison bis auf das eine oder andere Highlight eher schwierig.“

Die beiden Gaststarts auf dem Chang International Circuit in Buriram, 300 Kilometer östlich der Hauptstadt Bangkok gelegen, hätten ganz im Zeichen des Kundensports gestanden, erzählt der Audi-Werksfahrer. „Ich unterstützte dort in beiden Rennen den philippinischen Gentleman-Fahrer Vincente Floirendo, der für das Team Absolute-Racing des deutschen Auswanderers Ingo Matter startete“, sagt Winkelhock. Floirendo belegte dadurch im Endklassement der Thailand-Super-Series Platz drei in der Pro-Am-Wertung.

Zu den Rennen, an die sich Winkelhock gerne erinnert, zählt zweifellos auch der vorletzte Lauf zum Endurance-Cup der GT-World-Challenge in Hockenheim, wo er für das Team Attempto-Racing aus Langenhagen im Einsatz war. In der dreistündigen Langstreckenhatz über 101 Runden hatte Winkelhock für das spektakulärste Überholmanöver des ganzen Rennens gesorgt, als er mit seinem Audi R8 LMS Evo2 den Lamborghini Huracán von Stuart White (Südafrika) in einer über 200 km/h schnellen Linkskurve auf der Außenbahn überholte. „Das war genial“, sagte der 42-Jährige, der letztlich zusammen mit seinen beiden Teamkollegen Kim-Luis Schramm (Wümbach) und Dennis Marschall (Eggenstein) Platz zwei belegte. Hockenheim sei das beste und erfolgreichste Rennwochenende des ganzen Jahres gewesen, betont der Berglen-Steinacher rückblickend.

Ansonsten sei die Saison 2022 eher schwierig gewesen. „An die Läufe des ADAC-GT-Masters kann ich mich gar nicht mehr im Einzelnen erinnern, weil ich nach den misslungenen Wochenenden alles sofort verdrängte und versucht habe, schnell zu vergessen“, gesteht Winkelhock. Das sagt alles aus über einen total verkorksten GT-Masters-Saisonverlauf voller Pleiten, Pech und Pannen, wo mehr als Platz fünf am Sachsenring und Rang elf auf dem Red-Bull-Ring in Österreich nicht zu holen war.

Auch die beiden 24-Stunden-Klassiker auf dem Nürburgring und in Spa-Francorchamps (Belgien) endeten für Winkelhock mit den Plätzen fünf und zwölf nicht auf dem „Treppchen“. Da der Berglen-Steinacher in der Eifel in einem privat eingesetzten Audi R8 von Phoenix-Racing (Meuspath) gestartet ist, war Platz fünf hinter den beiden werksunterstützten Audi-Teams das Maß aller Dinge. „Das Podium war zwar unser Ziel, doch ein Top-Fünf-Ergebnis ist bei diesem Rennen immer ein Erfolg“, so Winkelhock. „In Spa waren wir so schnell wie die Spitze und hätten um den Gesamtsieg mitkämpfen können, doch ein Reifenschaden gleich im ersten Stint hat uns zwei Runden gekostet und damit aussichtslos zurückgeworfen.“

Wie es 2023 für den Audi-Werksfahrer weitergeht, steht noch nicht fest, da sich mit dem Erwerb der DTM-Markenrechte durch den ADAC auch im GT-Masters einiges ändern wird. So sieht der neue Terminkalender vier gemeinsame Events beider Serien vor, wobei die DTM die Top-Serie des neuen Veranstaltungspaketes darstellt, während das GT-Masters im Rahmenprogramm landet. „Momentan ist noch alles offen“, sagt Winkelhock.