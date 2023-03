Seit 8 Monaten beim SV Fellbach: Wie Mario Marinic den Verein auf links dreht

Seit Juli 2022 beobachtet der ehemalige Torjäger den Fußball nur noch von der Seitenlinie. „Es juckt noch gewaltig“, sagt Mario Marinic. „Dafür liebe ich den Fußball zu sehr.“ 25 Tore schoss der 38-Jährige vergangene Saison noch für die TSG Backnang in der Oberliga. Heute dirigiert, motiviert, peitscht er von der Trainerbank den SV Fellbach durch die Verbandsliga.

Die Liste der Langzeitverletzten des SVF ist lang

„Ich sage es auch den Jungs immer wieder: Genießt die Zeit auf dem Platz. Die geht viel zu schnell vorbei.“ Schnell? Schließlich stand der Waiblinger noch mit 37 Jahren in der fünfthöchsten Liga regelmäßig auf dem Platz. Verschont von größeren Verletzungen. Anders, als es die Spieler in seiner Mannschaft in dieser Saison erwischt hat. Jamie Miller, Philipp Gutsche, Nikola Jelic, Endrit Beshi oder Timo Marx: Die Liste der Langzeitverletzten des SVF ist lang. Zudem fällt Mustafa Uslu für mehrere Wochen aus, nachdem er sich im ersten Spiel nach der Winterpause gegen Normannia Gmünd einen Muskelfaserriss zugezogen hat.

Ehrgeiz, Motivation, die Gier nach Siegen: Marinic ist im Herzen immer Torjäger

Personalprobleme, die Marinic als Aufgabe annimmt, während er lächelnd die Schultern zuckt. „Vielleicht fordere ich zu viel.“ Schließlich ist der Waiblinger bekannt für seinen Ehrgeiz, seine Motivation und seine Gier, Spiele zu gewinnen. „Ich will nicht im Training verlieren, ich will kein Freundschaftsspiel verlieren und ein Punktspiel schon gar nicht.“ Den Torhunger im Herzen. „Und das lebe ich auch vor.“

Nun verlor seine Elf die Partie gegen die Normannia aber mit 1:3. Eine Niederlage, die ihn noch einige Tage wurmt. „Wir hatten einen Haufen Torchancen, aber haben sie nicht gemacht.“ Was dem SVF fehlt, ist der eine Stürmer. „Es ist der eine Mann, der vorne die Jungs belohnt.“ Es fehlt die Effektivität, die Kaltschnäuzigkeit der noch jungen Truppe. Das Team, das in Gmünd auflief, war im Schnitt 22,7 Jahre alt, keiner über 30. Mit 32 Punkten stehen die Fellbacher auf Rang sieben in der Tabelle nicht schlecht da. Aber, warnt Marinic: „Du kannst dir keine Schwächephase von drei, vier Spielen erlauben. Dafür ist die Liga zu eng.“

Die Oberliga ruft

Für die Zukunft hat Marinic ganz anderes im Sinn, als den Klassenerhalt in der Verbandsliga zu schaffen: „Unser längerfristiges Ziel ist, in der Oberliga anzugreifen.“ Wann das sein wird, lässt der Trainer offen. „Das wird ein langer Weg. Das kostet viel Arbeit, es müssen Strukturen geschaffen werden und das Drumherum muss stimmen. Das erfordert einiges an Manpower.“ Marinic sieht Potenzial im Riesen an der Esslinger Straße: die Anbindung nach Stuttgart, die vielen Jugendmannschaften, die Zugkraft, die dahintersteckt. Mit einem guten Plan und Geduld wollen die Verantwortlichen den Verein nach vorne treiben. Da geht Marinic voran. Beim Verein seiner Jugend habe sich manches bis heute nicht verändert. „Da tut frischer Wind ganz gut.“

Marinic ist in Fellbach nicht nur ein Lüftchen, mehr ein Wirbelwind. „Ich will mir nicht vorwerfen lassen, ich hätte nicht alles getan.“ Das beginnt beim Griff zum Besen oder der Bohrmaschine, wenn's gefragt ist, und endet bei der Trainingsplanung und der -Analyse. „Erfolg kriegt man nicht geschenkt“, sagt er.

Gelernt von Molinari, Sbonias und Co.

Dass die Trainersache was für ihn sein könnte, das wurde ihm während seines halbjährigen Intermezzos in der Regionalliga beim VfR Aalen klar. Er begann, Inhalte mitzuschreiben, saugte auf, was seine Trainer wie Evangelos Sbonias oder Beniamino Molinari den Mannschaften vermittelten. Schaute Fußball nicht mehr nur um des Fußballs Willen, sondern wollte mehr wissen, mehr analysieren, den Fußball im Detail verstehen.

Als er dann im Juli 2021 Spielertrainer der Backnanger wurde, übernahm Marinic nach seiner Co-Trainertätigkeit unter Holger Ludwig die komplette Verantwortung für den Erfolg der Etzwiesenelf. „Das war ein unglaublich anstrengendes Jahr“, erinnert er sich. Neben der Arbeit auf dem Platz als Spieler war er nun auch fürs Training verantwortlich, machte die B-Lizenz, räumte Zeit für die Familie ein. Stolz blickt er auf die zehn Jahre in Backnang zurück, besonders auf die Aufstiege: „Das ist so etwas Besonderes, so ein tolles Gefühl.“ Davon hat er mit der TSG gleich drei erlebt, einmal in die Verbands- und zweimal in die Oberliga. Obwohl andere Vereine anklopften, blieb er. Noch etwas, was er seiner Mannschaft mitgeben will: Als Team wachsen, erfolgreich sein und aufsteigen kann so viel mehr wert sein, als die Höhe der Liga und der ständige Kampf gegen den Abstieg.

Letztes Jahr machte Marinic dann einen Knopf ans Stürmerdasein, an die Zeit bei der TSG: „Ich wusste einfach, dass es der richtige Zeitpunkt war.“ Schluss mit Kicken, Schluss mit Toreschießen, aber auch Schluss mit Zipperlein an den Tagen nach dem Spiel. „Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig“, sagt Marinic überzeugt. „Ich habe den Weg als Trainer eingeschlagen und es ist der richtige.“

Modernen Fußball fordert der 38-Jährige von den Fellbachern, mit viel Ballbesitz und spielerischen Lösungen, der variabel und flexibel bleibt. „Ich muss immer entscheiden, was das Beste gegen den jeweiligen Gegner ist.“ Tief stehen, schnelles Umschaltspiel? Mehr Druck in der Offensive? „Zu diesem Fußball gehört auch immer Mut. Und es gehören Fehler dazu.“ Was Marinic will, ist, dass die Spieler sich weiterentwickeln, dass sie Selbstvertrauen aufbauen und diese Entwicklung selbst sehen.

"Ich will die drei Punkte vom Wochenende zurückholen"

Für die restliche Rückrunde gilt, das fortzusetzen, was in der Hinrunde gut geklappt hat. „Ich will, dass wir als Mannschaft wachsen. Und ich will jedes der kommenden 14 Spiele gewinnen.“ Motivation bis zum Schluss. „Das wird ein heißer Frühling.“ Vor dem Frühling steht am Samstag erst einmal das erste Heimspiel nach der Winterpause an. Zu Gast ist der VfL Pfullingen. Ein Gegner, den man nicht auf die leichte Schulter nimmt, schließlich gebe es keine Laufkundschaft in der Liga. Aber einer, den Fellbach unbedingt schlagen will, wie Marinic schmunzelnd anklingen lässt: „Ich will mir die drei Punkte von letztem Wochenende zurückholen.“