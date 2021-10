Sieg über van Gerwen: Rob Cross holt Titel als Europameister

Salzburg (dpa) - Der frühere Darts-Weltmeister Rob Cross hat sich mit dem Titel als Europameister eindrucksvoll zurückgemeldet.

«Voltage», wie der Engländer genannt wird, bezwang in Salzburg Michael van Gerwen aus den Niederlanden im Endspiel mit 11:8 und sicherte sich damit seinen zweiten EM-Titel nach 2019. In der Folge war Cross immer weiter abgerutscht, der Triumph bei einem der bedeutendsten Turniere kam daher überraschend. Zuvor hatte Cross am Sonntag Landsmann Joe Cullen (11:3) und den Portugiesen José de Sousa (10:5) bezwungen. Van Gerwen hatte am Nachmittag den Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales mit 10:8 besiegt.

Cross war vor vier Jahren als Quereinsteiger in die Darts-Weltspitze gestoßen und sicherte sich bei der WM 2018 den Titel - damals im Finale gegen Rekordchampion Phil Taylor, der danach seine Karriere beendete. Die deutschen Profis Florian Hempel (Achtelfinale) und Gabriel Clemens (erste Runde) waren bei dem Turnier in Österreich schon vor dem Finaltag ausgeschieden.

