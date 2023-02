Sieg gegen Schorndorf: Mainzer Ringer deutscher Meister

Stuttgart (dpa) - Die Ringer des ASV Mainz 88 sind zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder deutscher Mannschaftsmeister. Die 88er gewannen den Final-Rückkampf beim ASV Schorndorf am Samstag mit 14:13 und holten ihren insgesamt vierten Meistertitel nach 1973, 1977 und 2013. Schon den Hinkampf eine Woche zuvor hatten sie mit 14:13 für sich entschieden. In der vergangenen Saison hatten sich die Mainzer in den Endkämpfen noch dem nun entthronten Serienchampion SV Wacker Burghausen geschlagen geben müssen.

Die Schorndorfer lagen vor rund 2000 Zuschauern in Stuttgart zur Pause des Rückkampfs mit 9:3 in Führung. Der bulgarische EM-Dritte und Olympia-Fünfte Georgi Vangelov hatte eines der Schlüsselduelle gegen den Georgier Beka Budschiaschwili überraschend klar für die Gastgeber gewonnen.

Die deutschen Freistil-Nationalmannschaftsringer Ahmed Dudarov und Alexander Semisorow leiteten mit ihren Siegen zu Beginn der zweiten Halbzeit aber die Wende zugunsten der Mainzer ein.