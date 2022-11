Ski-Internat nächster Schritt für Waiblinger Skisprung-Talent Janne Holz (15)

In die große, weite Welt des Skisprungs ist Janne Holz zwar noch nicht geflogen, den nächsten Hüpfer jedoch hat er gemacht: Mitte September siedelte der 15-jährige Waiblinger, der als eines der größten Talente in Deutschland gilt, ins Ski-Internat nach Furtwangen im Schwarzwald über. Dorthin, wo einst die Skisprung-Helden Martin Schmitt und Sven Hannawald ihre Karriere gestartet hatten.

Die Herbstferien in Baden-Württemberg waren für Janne Holz eine gute Gelegenheit für einen etwas ausgiebigeren Aufenthalt in der Heimat. Wobei: So lange ist der 15-Jährige nicht ausgeflogen, das neue Schuljahr hat erst vor ein paar Wochen begonnen – und damit ein neuer Lebensabschnitt für den Teenager. Vorgezeichnet war er schon seit einiger Zeit, schließlich braucht’s für eine bestmögliche Förderung die bestmöglichen Rahmenbedingungen.

Abschied von den Freunden

Schlecht waren die bisher nicht – aber eben nicht gut genug, um den nächsten Schritt in der Entwicklung zu machen. Janne Holz besuchte das Gustav-Stresemann-Gymnasium in Fellbach-Schmiden, Partner der Olympiastützpunkte. Drei- bis viermal die Woche ging’s zum Training ins etwa 60 Kilometer entfernte Degenfeld bei Schwäbisch Gmünd.

Als Mitglied des D/C-Kaders, also des Schüler-Nationalteams, stand für Janne Holz die Tür ins Furtwanger Internat weit offen. Er musste nicht einmal von sich aus aktiv werden, sondern wurde angefragt. Bereits im Frühjahr hätte er die Schule wechseln können, ein paar Wochen nachdem er sich in Rastbüchl im Bayerischen Wald mit Weiten von 78 und 76,5 Metern die deutsche Schülermeisterschaft in der Altersklasse 14/15 gesichert hatte. „Ich wollte aber in Schmiden das Schuljahr noch fertig machen“, sagt er. Auch, um sich von seinen Freunden zu verabschieden. Leichtgefallen sei ihm das nicht, sagt er. Zum Glück gibt’s heutzutage die sozialen Medien zur Kontaktpflege. Und die Ferien sowie das eine oder andere freie Wochenende.

Ein Lob von den Skisprung-Helden

Janne Holz macht beim Heimatbesuch in Waiblingen einen ruhigen, besonnenen Eindruck. So schnell scheint ihn nichts in Wallung zu bringen. Im Februar dieses Jahres indes dürfte das Blut des Teenagers ein klein wenig in Wallung geraten sein, als sein Name – ziemlich unvermittelt – vor einem Millionenpublikum bei der Übertragung der Olympischen Winterspiele in Peking fiel. Der zweifache Skiflug-Weltmeister und ARD-Co-Moderator Sven Hannawald hatte den jungen Waiblinger bei der Frage nach der Zukunft des Skispringens in Deutschland ins Spiel gebracht. Ein paar Wochen zuvor bereits hatte der Sender einen kleinen Film über Janne Holz gedreht. Zu Wort kam darin auch der vierfache Weltmeister Martin Schmitt, der als Talentscout des Deutschen Ski-Verbands und Kadertrainer die Entwicklung seines Schützlings sehr gut einschätzen kann. „Janne macht schon vieles richtig“, sagte Schmitt. „Er hat eine sehr gute Bewegung und schon eine recht stabile Absprungtechnik.“

Janne Holz kennt Martin Schmitt natürlich aus etlichen Lehrgängen. „Er ist sehr nett und ruhig“, sagt er. „Mit ihm kann man auch mal einen Spaß machen.“ Mit Schmitts und Hannawalds Kultstatus kann der Waiblinger wenig anfangen, besuchte er doch zu deren Hochzeiten noch den Kindergarten. Jannes Mutter Maj-Britt dagegen fieberte damals am Fernseher mit. „Jetzt setze ich Janne ab und Martin Schmitt ist sein Busfahrer“, sagt sie und lacht. „Das ist schon etwas Besonderes.“

Ziel: Europäische Jugendspiele

Vor dem Umzug in den Schwarzwald schloss Janne Holz die Sommersaison ab. Bei den ersten beiden Mattenspringen um den Deutschlandpokal in Berchtesgaden belegte er die Plätze eins und drei. Dass er mit den Älteren mithalten kann, zeigte er bei den deutschen Meisterschaften in Hinterzarten: Er startete als 15-Jähriger in der Klasse der 18-Jährigen und wurde Sechster.

Mittlerweile hat die neue Saison begonnen, am zweiten Dezember-Wochenende geht’s auf natürlichem Untergrund weiter. „Für mich macht das keinen großen Unterschied“, so Janne Holz. „Das ist eher für die jüngeren Springer ein Thema.“ Die hätten, je nach Bedingungen, Respekt vor dem Schnee. Wenn der Untergrund hart und rutschig sein kann. „Das ist Kopfsache.“ Diesbezüglich habe er keine Probleme – im Gegenteil. „Ich bin da ziemlich stabil und auch mehr der Wettkampftyp.“ Da könne er oft bessere Leistungen abrufen als im Training.

In der neuen Saison stehen unter anderem der Alpencup und der FIS-Cup auf dem Programm – und natürlich diverse Lehrgänge. Als Top-Springer des D/C-Kaders darf er auch hin und wieder beim C-Kader dabei sein. Nächstes großes Ziel ist die Nominierung für die European Olympic Games (EOG), die Europäischen Jugendspiele, die Ende Januar in Krakau stattfinden. Insgesamt werden nur vier deutsche Springer aus mehreren Jahrgängen nominiert.

Nebenbei muss sich Janne Holz im Internat und in seiner neuen Schule eingrooven. Der Schulzug ist über drei Jahre gestreckt, damit die Sportler mehr Zeit haben, Schule und Sport unter einen Hut zu bringen. Aktuell besucht Janne Holz die zehnte Klasse, er hat also noch vier Jahre bis zum Abitur.

Zu Beginn der Woche bekommen die Sportler – und die Lehrer – einen Plan mit den Trainingseinheiten und Uhrzeiten. „Dann wissen die Lehrer, wann wir fehlen, und können die Klassenarbeiten entsprechend legen“, sagt Janne Holz. Außerdem kümmerten sich Verbindungslehrer um die Sportler. „Wir bekommen auch Unterlagen zugeschickt, wenn uns etwas fehlt.“ Das sei eine große Erleichterung. In seiner alten Schule habe er zwar auch frei bekommen, sich aber selbst um alles kümmern müssen.

Geschenkt freilich bekommen die Internatsschüler nichts, die Doppelbelastung bleibt. Zeit fürs Lernen habe er in der Regel meist nur am Abend, so Janne Holz. Nach dem Mittagessen stehe meist direkt das Training an. Wichtig sei eine gute Organisation.

Die Eltern sind im Dauereinsatz

Die brauchen auch die Eltern. Zum einen, weil sie – vorausgesetzt, Janne ist an den Wochenenden nicht unterwegs – den Sohnemann freitags in Furtwangen abholen und sonntags wieder in den Schwarzwald zurückbringen. Und zum anderen, weil’s noch ein zweites Skisprung-Talent in der Familie gibt: Arne, 13 Jahre alt, eifert seinem Bruder nach. Er besucht die achte Klasse des Gustav-Stresemann-Gymnasiums in Schmiden. Nachdem er ein knappes Jahr mit dem Springen ausgesetzt hatte, hat ihn das Virus längst wieder gepackt. Dreimal die Woche fahren ihn seine Eltern ins Training nach Degenfeld.

Im vergangenen Jahr gewann Arne, der im Nachwuchs-Kader Baden-Württemberg steht, den Schülercup seiner Altersklasse. Bei einem Testwettkampf im Juni in Isny qualifizierte er sich für den FIS-Youth-Cup, ein internationales Springen in Hinterzarten mit zehn Nationen. Beim ersten Schülercup-Wettbewerb wurde er Siebter und Achter. „Einmal bin ich leider gestürzt“, sagt er. „Sonst wäre ich wahrscheinlich Zweiter geworden, ärgert mich ein bisschen.“

Mit seinem älteren Bruder möchte sich Arne nicht vergleichen, das machen auch die Eltern nicht. „Arne überlässt seinem Bruder die Aufmerksamkeit“, sagt der Vater Peter Holz und lacht. „Er bewegt sich in Jannes Windschatten.“ Einen prominenten Coach indes hatte auch Arne schon: Richard Freitag, Bronzemedaillengewinner bei der Skiflug-WM 2018. „Das ist schon ein ziemlich cooler Typ“, sagt Arne Holz.

Mit zwei jungen Skispringern im Haus erübrigt sich die Frage, wie sich Peter und Maj-Britt Holz die Zeit vertreiben. Und sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, wie sie ihr Geld unter die Leute bringen. „Es fällt insgesamt schon ein Batzen an“, so Peter Holz. Unterstützt würden sie von der Deutschen Sporthilfe und der Stiftung Olympia-Nachwuchs Baden-Württemberg.

Die Kosten indes seien damit längst nicht gedeckt. Rund 3000 Euro kämen für die Ausrüstung – Anzüge, Unterziehkleidung, Helm, Brille, Schuhe – im Jahr zusammen. Plus Fahrkosten und Hotelübernachtungen sowie die Kosten fürs Internat. „Ich schätze, für beide Jungs zusammen brauchen wir etwa 14.000 Euro im Jahr.“

Peter Holz hofft, dass er noch den einen oder anderen Sponsor und Förderer gewinnen kann. „Vor Corona wäre das wahrscheinlich einfacher gewesen.“ Die Chancen jedenfalls stehen nicht schlecht, dass es sich lohnen könnte, in die jungen Waiblinger Skispringer zu investieren. Sie bringen schließlich nicht nur großes Talent mit, sondern eine weitere wichtige Eigenschaft: Demut und Bodenständigkeit.

So freut sich Janne Holz zwar sehr darüber, dass ihm Experten und Legenden wie Hannawald und Schmitt einiges zutrauen. Das spornt ihn an. Er sieht allerdings keinen Grund, abzuheben. „Ich sehe mich nicht als die große deutsche Sprung-Hoffnung, es gibt viele andere gute Jungs“, sagt er. „Ich mach’ einfach mein Ding und schaue, was passiert. Aber natürlich möchte ich so weit wie möglich kommen.“