Spannung in München: Alba-Titel oder Bayern-Ausgleich?

München (dpa) - Nach der herben Heimniederlage im Spiel drei in eigener Halle wollen die Basketballer von Alba Berlin ihre zweite Chance auf den Titelgewinn nutzen.

Allerdings ist das Duell mit Bayern München vor dem vierten Aufeinandertreffen an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sport1 und Magentasport) im Münchner Audi Dome wieder völlig offen. Den Bayern hat das unerwartet klare 90:60 am Freitag neues Selbstvertrauen gegeben, für Alba kam das Ende der Siegesserie mit 19 Erfolgen nacheinander völlig unerwartet.

«Es war ein klares Statement und eines, auf das wir reagieren müssen», sagte Berlins Luke Sikma nach der Niederlage am Freitag. Alba-Geschäftsführer Marco Baldi ist fest davon überzeugt, dass dem Titelverteidiger die entsprechende Reaktion gelingt. «Es gibt keinen Grund, sich zu erschrecken», sagte Baldi. «Jetzt gilt nur noch Sonntag. Mit all dem, was wir uns das ganze Jahr über angeeignet haben.»

Der erfahrene Alba-Macher versuchte, den Druck vor dem vierten Spiel wieder den am Freitag völlig befreit aufspielenden Münchnern zuzuschieben. «Es steht immer noch 2:1 für uns. Selbst wenn wir am Sonntag verlieren, haben wir immer noch eine Chance.» Spiel fünf würde am Mittwoch wieder in Berlin stattfinden.

Die Bayern müssen dagegen unbedingt gewinnen, wollen sie verhindern, dass die Berliner wie in den beiden Jahren zuvor ihre dritte Meisterschaft in Serie im Münchner Audi Dome feiern. Personell hat der Euroleague-Playoff-Teilnehmer weiter einige Sorgen. Vladimir Lucic wird am Sonntag laut Trainer Andrea Trinchieri definitiv weiter fehlen. Bei Leon Radosevic sieht es auch nicht viel besser aus. «Ich muss ein Kokon für meine Spieler finden, damit sie neue Energie bekommen», sagte Trinchieri.