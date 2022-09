Spiel gegen München: Heidelbergs Basketballer ziehen um

Heidelberg/Mannheim (dpa/lsw) - Die Basketballer der MLP Academics Heidelberg ziehen für das Duell in der Bundesliga mit dem FC Bayern München um. Erstmals in der Geschichte tragen die Kurpfälzer ein Spiel in der Mannheimer SAP-Arena aus, wie der Club am Montag mitteilte. Die Partie ist für den 27. Dezember angesetzt (20.30 Uhr). Je verkaufte Karte soll ein Euro an die Stiftung «Courage» zur Unterstützung chronisch kranker Kinder gespendet werden. «Gegen ein Euroleague-Playoffteam in einer großen Arena zu spielen, ist etwas, wovon jeder Trainer und Spieler träumt», sagte Heidelbergs neuer Trainer Joonas Iisalo.