Spielabbruch in Alfdorf: Führten rassistische Beleidigungen zu den Tumulten?

Ein Streit, zwei Meinungen: Die SGM Alfdorf/Hintersteinenberg und Türkgücü Schwäbisch Gmünd sind sich nicht nur über den Ablauf der Auseinandersetzung und des Spielabbruchs nicht einig (wir berichteten). Im Raum steht der Vorwurf rassistischer Beleidigungen. Der Gästemannschaft und den Zuschauern gegenüber soll es Beleidigungen gegeben haben, und am Ende soll auch noch der Schiedsrichter als Rassist beschimpft worden sein.

Celik Elber, Spielführer von Türkgücü Schwäbisch Gmünd, erinnert sich an den letzten Spieltag so: „An der Seite auf den Sitzplätzen saßen meine Frau, meine Schwester. Ich schätze, fünf Frauen, ein paar Kinder.“ Während des Spiels hätten Zuschauer der Heimmannschaft sie beleidigt. „Sie sollen mit ihrem Kopftuch zurück in die Türkei verschwinden, hat einer gesagt.“ Und auch die Mannschaft soll solche rassistische Sprüche abbekommen haben: „Was wollt ihr hier? Geht in die Türkei zum Fußballspielen!“ Ein Alfdorfer Spieler habe den Mittelfinger Richtung Gmünder Bank gezeigt.

"Rassismus hat im Fußball und bei uns auf dem Platz nichts verloren"

Äußerungen, gegen die nun vorgegangen wird: „Wir haben Anzeige erstattet, dem türkischen Konsulat davon berichtet.“ Auf sich, seiner Familie und dem Verein will Elber das nicht sitzenlassen.

Aber es sind auch Äußerungen, von denen Peter Rack, Vorsitzender des FC Alfdorf, nichts mitbekommen hat: „Ich habe keine rassistischen Äußerungen gehört – auf keiner Seite.“ Und bekräftigt: „Rassismus hat im Fußball und bei uns auf dem Platz nichts verloren.“ Und wieder steht Aussage gegen Aussage. Die Polizei gab am Dienstagabend durch eine Meldung bekannt, dass „es zu weiteren wechselseitigen Beleidigungen während des Spiels und nach dem Spielabbruch gekommen ist. Hierbei sollen Anhänger der Gästemannschaft unter anderem auch rassistisch beleidigt worden sein“.

Rassismus auch in der Bundesliga

Beleidigungen, Diskriminierung, bittere Realität. Rassismus macht vor dem Fußball keinen Halt, auf Sportplätzen und Stadien kommt es immer wieder zu Konflikten. Wie erst kürzlich beim Zweitligaspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den FC Hansa Rostock. Ein Fan aus dem Rostocker Lager beleidigte den Lauterer Stürmer Terrence Boyd. Das war in der Live-TV-Übertragung deutlich für jedermann zu Hause zu hören. Der Fan hat sich mittlerweile gemeldet und die Tat zugegeben. Der Verein werde nun Konsequenzen ziehen und ein Stadionverbotsverfahren einleiten. Auch der Staatsschutz wird in so einem Fall aktiv, er ermittelt wegen des Verdachts der Beleidigung und Volksverhetzung.

Im Fußballbezirk Rems-Murr hingegen ist es ruhig, was Fälle von Diskriminierung angeht – zumindest auf dem Papier. Über den Tisch von Bezirksspielleiter Ralph Rolli gehen die Meldungen der Schiedsrichter über jegliche Vorkommnisse oder gar Spielabbrüche. Er weiß: „Es kommt natürlich auch stark auf die Person und ihre Hemmschwelle an.“ Beim Thema Rassismus wird er aber deutlich: „Rassismus hat ebenso wenig auf dem Sportplatz verloren wie Gewalt.“

Im Bezirk Rems-Murr derzeit keine Verfahren zum Thema

Insgesamt wurden in der Saison 21/22 durch das Sportgericht Rems-Murr 566 Verfahren im Aktiven- und Juniorenbereich und in der aktuell laufenden Saison bislang 154 Verfahren eröffnet. Davon in der vergangenen und in der laufenden Saison keines wegen Diskriminierung durch Spieler, das teilt Rainer Lasartzyk, Vorsitzender des Bezirkssportgerichts, mit. Beleidigungen durch Spieler gab es allemal, vergangene Saison waren das 46, in der laufenden Saison bislang sieben, die bis vors Bezirkssportgericht kamen.

Anders sieht es da neben dem Feld aus. Diskriminierung oder rassistische Äußerungen führt die Statistik hier nicht explizit auf. „Beispielsweise Beleidigungen durch Zuschauer oder Trainer werden unter ,Sportwidriges Betragen’ zusammengefasst“, so Lasartzyk. Dazu gab es in der Saison 21/22 75 Verfahren, in der Saison 22/23 bisher neun.

Spiele, die auf Verschulden des Vereins oder der Zuschauer abgebrochen wurden, wie nun jenes im Bezirk Ostwürttemberg in Alfdorf, gab es im Bezirk Rems-Murr letzte Saison neun, 2022/23 nur drei.

Auch wenn sie in der Statistik nicht auftauchen, Vorfälle gibt es: Gunter A. Pilz, Fan- und Gewaltforscher, der den Deutschen Fußballbund bei der Entwicklung eines Gewaltpräventionskonzepts beraten hat, erklärt: „Der Fußball ist nicht nur ein Spiegelbild der Gesellschaft, sondern ein Brennglas für gesellschaftliche Probleme. Wir wissen, dass auf dem Platz soziale Konflikte ausgetragen werden“, das berichtete die Deutsche Presseagentur.

Die Ermittlungen der Polizei zu den Geschehnissen dauern an. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 81/2 04-0 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.