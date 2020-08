Stürze überschatten Samstag - Buchmann im Krankenhaus

Como/Megève (dpa) - Schwere Stürze haben am Samstag die Lombardei-Rundfahrt und das Etappenrennen Critérium du Dauphiné überschattet.

In Frankreich war die deutsche Tour-Hoffnung Emanuel Buchmann betroffen, der 27-Jährige musste mit tiefen Abschürfungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei Wochen vor dem Tour-Start gab es zunächst keine näheren Informationen zum Gesundheitszustand des Bora-hansgrohe-Fahrers, dessen Teamkollege Lennard Kämna überraschend den Etappensieg und damit den ersten großen Erfolg seiner Karriere feierte.

In Italien stürzte Radsport-Wunderkind Remco Evenepoel heftig. Der 20 Jahre alte Belgier kollidierte bei einer Abfahrt mit einer kleinen Mauer, überschlug sich und fiel einen Abhang hinunter. Seinem Team Deceuninck-Quick-Step zufolge wurde Evenepoel im Anschluss mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus im Zielort Como gebracht. Er sei bei Bewusstsein und werde weiter untersucht. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa sagte Team-Sprecher Alessandro Tregner: «Remco hat ein starkes Trauma am rechten Bein erlitten, aber er hat nie das Bewusstsein verloren und auf alle Fragen des Arztes antworten können.»

Für einen weiteren Schreckmoment bei der Lombardei-Rundfahrt sorgte zudem eine Kollision des deutschen Meisters Maximilian Schachmann kurz vor dem Ziel mit einem Auto, das auf der Strecke nichts zu suchen hatte. Der 26 Jahre alte Bora-hansgrohe-Fahrer konnte nach dem Zusammenstoß wieder auf sein Rad steigen und die Rundfahrt zu Ende bringen. Er wurde am Ende Siebter mit 4:31 Minuten Rückstand. «Nach so einem harten Rennen» bevorzuge er ein kaltes Bier im Bus statt eines warmes Wassers im Krankenwagen, schrieb Schachmann unter ein Bild bei Instagram, das ihn lächelnd in Behandlung zeigt. Sieger nach 231 Kilometer wurde der Däne Jakob Fuglsang (Astana Pro Team). Evenepoel war als Mitfavorit auf die Strecke gegangen.

In seinem Heimatland wird der Nachwuchsstar bereits mit der Radsport-Ikone Eddy Merckx verglichen. Er gewann zuletzt die Polen-Rundfahrt, die am ersten Tag mit dem schweren Sturz des Niederländers Fabio Jakobsen begonnen hatte. Der Sprinter war ins künstliche Koma versetzt worden und musste über fünf Stunden operiert werden.

Im Dauphiné-Zielort Megève herrschten am Samstag gemischte Gefühle. «Ich bin super stolz. Das ist eine wirklich große Sache für mich», sagte Kämna (23), der nach 4:27:56 Stunden 41 Sekunden vor dem Spanier David de la Cruz im Ziel war, bei Eurosport. Wegen des Sturzes von Buchmann sei der Tag aber «bittersüß. Ich hoffe das Beste, dass es ihm schnell wieder besser geht.» Enrico Poitschke, der sportlicher Leiter des Teams, äußerte: «Schwieriger Tag und gemischte Gefühle für uns. Großartig, was Lennard gezeigt hat, ein beeindruckender Sieg.» Die Stürze von Buchmann und auch von dessen Teamkollegen Gregor Mühlberger seien aber «bitter».

Der 27 Jahre alte Buchmann war nach Angaben der Organisatoren auf einer Abfahrt vom Col de Plan Bois nach 29 Kilometern gestürzt. Er hatte zuvor auf dem dritten Platz in der Gesamtwertung gelegen. Auch sein der Österreicher Mühlberger und der Niederländer Steven Kruijswijk gaben die Rundfahrt auf der vorletzten Etappe auf.

«In der Abfahrt, nachdem die Gruppe weg war, waren wir im Feld eigentlich gut positioniert, aber der Asphalt war rutschig und es gab einen Sturz», sagte Poitschke. «Einige Fahrer gingen vor Emu und Gregor zu Boden, die konnten nicht mehr ausweichen. Beide mussten ins Krankenhaus, und wir hoffen das Beste.»

