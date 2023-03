Stammtischgespräche: Der VfB und die Lotterie Abstiegskampf

Ist dieser VFB noch zu retten? Eine Frage, die so akut ist, dass der ZVW-Fußballstammtisch, der sich sonst nur zu Großereignissen wie einer WM oder einer EM trifft, mal wieder eine Extraschicht eingelegt hat, um die Krise beim schwächelnden und dem dritten Abstieg innerhalb weniger Jahre entgegentaumelnden VfB zu besprechen. Nehmen wir das Fazit vorweg: Von elf Stammtischteilnehmern glauben oder hoffen immerhin sechs, dass es die Wasenkicker in die Relegation schaffen – dann womöglich gegen die schwäbische Konkurrenz aus Heidenheim –, zwei glauben nicht an die Rettung oder die Relegation und drei sind mehr oder weniger überzeugt, dass der VfB in der Bundesliga bleibt. Verbunden freilich mit der auf den Erfahrungen der vergangenen Saison beruhenden Befürchtung, dass auch aus dieser erneuten Katastrophensaison nicht die richtigen Lehren gezogen werden.

Einer, der an die Rettung glauben will und dies damit begründet, dass es zumindest zwei und vielleicht sogar drei schwächere Mannschaften als den VfB geben sollte, ist der ehemalige VfB-Profi Zdravko Kuzmanovic, der zwischen 2009 und 2013 96 Bundesligaspiele für den VfB absolviert hat und der auch den aktuellen VfB-Trainer Bruno Labbadia aus eigenem Erleben kennt. „Ich habe mich oft mit ihm gefetzt, aber dann kam von mir auf dem Platz eine Antwort“, erinnert sich Kuzmanovic, der in Übereinstimmung mit Axel Schmieg und anderen verschiedene Ursachen für das derzeitige Übel ausgemacht hat: fehlende Qualität und Mentalität in der Mannschaft, fehlende Identifaktion eines Großteils der Spieler mit dem Verein und ein Umfeld, das Publikum und die Medien eingeschlosssen, das gemessem am Ernst der Lage „viel zu lieb“ ist. Und darauf zu vertrauen scheint, dass es am Ende schon wieder irgendwie gutgehen wird. So wie beim letzten Mal gegen Köln, nur dass der Endspielgegner diesmal die TSG Hoffenheim wäre, der das Wasser mittlerweile selber bis zum Hals steht.

Kuzmanovic über Mislintat: „Der freut sich, wenn sie verlieren“

Der Sündenbock an der derzeitigen und an der schon länger währenden Misere ist am Stammtisch mit Sven Mislintat schnell gefunden. „Er hat diese Mannschaft zusammengestellt, und Bruno Labbadia muss nun aus einem schlechten Kader das Beste machen“, kritisiert Zdravko Kuzmanovic und findet die jüngsten Äuerungen Mislintats, dass Trainer und Team nicht zusammenpassten, unerträglich und schadenfroh („Der freut sich, wenn sie verlieren“). Dietmar Heinle pflichtet bei und geht sogar nocht einen Schritt weiter: „Die Jahre mit Hitzlsperger, Matarazzo und Mislintat waren drei verlorene Jahre“, sagt er und wirft dem ehemaligen Sportdirektor vor, sich bei Neuerwerbungen überwiegend aus unteren Schubladen bedient zu haben – von Ausnahmen wie Mavropanos, Endo oder dem derzeit verletzten Guirassy einmal abgesehen. Es fehle, vom Torwart angefangen, in allen Mannschaftsteilen an Niveau, und deshalb stehe der VfB genau da, wo er hingehöre, lautet das vernichtende Urteil Heinles, dem ernsthaft niemand widersprechen will. Zumal nicht nach den Offenbarungseiden daheim gegen Bremen und auf Schalke. „Was nützt es dir, wenn du gegen Bayern ein gutes Spiel machst und gegen einen direkten Konkurrenten wie Schalke eine unterirdische erste Halbzeit ablieferst?“, fragt Herbert Kiess, der bei aller verzweifelten Liebe zum VfB keinen Hehl daraus macht, dass er nicht glaubt, dass sein Verein dem Abstiegskampf allein schon nervlich gewachsen ist.

Nicht gleich die ganze Abwehr umbauen

Zumal auch der Trainer Fehler macht: etwa wenn er, wie Klaus Bihlmaier kritisiert, wegen des Ausfalls eines Spielers gleich die ganze Abwehr umbaut („Das Dümmste, was man machen kann“) und einen Waldemar Anton Außenverteidiger spielen lässt, was der nun, wie auch Jürgen Knappenberger weiß, wirklich nicht kann. Oder, was Zdravko Kuzmanovic bemängelt, im Mittelfeld auf einen Stabilisator Karazor setzt, „der im Spiel gerade mal zwei Bälle nach vorne und in die Tiefe spielt“.

Der VfB hätte in der Winterpause reagieren und sich auf mehreren Positionen gezielt verstärken müssen, meint Kuzmanovic und lässt den Einwand mit dem fehlenden Geld nicht gelten. Vor allem nicht vor dem Hintergrund des geplanten Stadionausbaus. „Soll da ein Zweitligist spielen?“, fragt der 51-fache serbische Nationalspieler, der bei Trainer Labbadia („Wer sonst hätte sich das angetan?“) aktuell zweierlei nicht versteht: dass er nach der Blamage gegen Schalke gegen im Übrigen nicht sehr überzeugende Bayern keine Reize gesetzt, sondern die Mannschaft unverändert gelassen hat, und dass er der Mannschaft nach dem Bayern-Spiel zwei Tage trainingsfrei gegeben hat, was vier Franzosen im Team promt zu einem Trip nach Paris genutzt haben.

"Schalke ist derzeit im Vorteil"

Was bleibt, ist Zweckoptimismus dergestalt, dass der VfB in Frankfurt mindestens einen Punkt holt, weil die Eintracht, wie Sepp Rettstatt zu wissen glaubt, eine Mannschaft ist, die dem VfB liegt, und dass es am Ende so kommt, dass mindestens zwei Mannschaften – favorisiert werden Bochum und Hoffenheim –hinter dem VfB landen. „Schalke ist derzeit psychologisch im Vorteil“, findet Zdravko Kuvmanovic, der den engen Abstiegskampf, in dem auch noch Hertha BSC mitmischt, als „Lotterie“ bezeichnet, in der alle fünf beteiligten Mannschaften viel zu gewinnen, aber noch mehr zu verlieren haben. Wobei sich alle einig sind, dass es – im Gegensatz vielleicht zu Hoffenheim mit dem bislang erfolglosen Ex-VfB-Trainer Matarazzo – beim VfB einen erneuten Trainerwechsel nicht geben wird, egal wie die nächsten beiden Spiele in Frankfurt und daheim gegen Wolfsburg laufen. Schon deshalb nicht, weil sonst Sven Mislintat recht bekäme mit seiner These, dass dieser Trainer und die ihm übergebene Mannschaft von vornherein nicht zusammengepasst haben.