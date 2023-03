Starker Badminton-Erstligist SG Schorndorf bei Abschiedsspiel von Benjamin Wahl

Der Badminton-Bundesligist SG Schorndorf hat sich mit zwei tollen Vorstellungen vom heimischen Publikum verabschiedet. Gegen den Tabellenvierten SC Union Lüdinghausen unterlagen die Schorndorfer am Samstag knapp mit 3:4. Gegen den Tabellensechsten Blau-Weiß Wittorf-Neumünster gewannen sie im Sonntagspiel mit 4:3.

Die letzten Heimspiele der Saison standen im Zeichen des Abschieds von Benjamin Wahl. Der 39-jährige Teamchef, über zwei Jahrzehnte Stammspieler und Titelsammler für die SG Schorndorf, durfte seine letzten Spiele vor jeweils großer Kulisse bestreiten – am Sonntag vor über 400 Zuschauern in der Karl-Wahl-Halle.

Über einen Sieg in seiner Lieblingsdisziplin, dem Doppel, durfte Benjamin Wahl in der Samstagspartie gegen den Tabellenvierten Union Lüdinghausen jubeln. Mit Karan Rajan Rajarajan ging der Schlagabtausch gegen Julien Carraggi/Nick Fransman über fünf Sätze. Nach Rückstand im Entscheidungssatz feierten die Schorndorfer am Ende den 12:10-Sieg.

Dieser Sieg im zweiten Doppel war ein Baustein, dass Schorndorf den Favoriten Lüdinghausen überraschend in Bedrängnis brachte. Denn auch Rory Easton/Alan Erben gewannen im ersten Doppel gegen Aram Mahmoud/Ties van der Lecq mit 11:3 im fünften Satz.

Miranda Wilson dreht 0:2-Rückstand

Jennifer Löwenstein/Melina Wild vom Regionalligameister und Zweitligaaufsteiger spielten ein starkes Doppel und holten Satz drei gegen Kelly van Buiten/Johanna Goliszewski. Im vierten Satz setzten sich die Gäste mit 11:2 durch. Zum 2:2-Zwischenstand glich Lüdinghausen im ersten Einzel durch Julien Carraggi aus, der sich gegen Karan Rajarajan mit 11:6, 11:5, 9:11 und 11:5 durchsetzte.

Aber Schorndorf ging wieder in Führung. Miranda Wilson lag im Fraueneinzel gegen Rachel Sugden schon mit zwei Sätzen hinten. Dann drehte die Schorndorferin die hochspannende Partie und siegte mit 11:9, 13:11, 11:5.

Jetzt hatte das Schorndorfer Team zwei Chancen auf den vierten Punkt und damit den Sieg. David Kramer holte im zweiten Einzel zwar Satz eins mit 11:6, die weiteren Sätze gingen aber an Aram Mahmoud. Und auch das Schorndorfer Mixed war nicht erfolgreich. Rory Easton/Miranda Wilson unterlagen Ties van der Lecq/Kelly van Buiten hauchdünn im fünften Satz mit 9:11.

Im Sonntagspiel gegen Blau-Weiß Wittorf-Neumünster glückte der Heimsieg – allerdings begünstigt durch zwei verletzungsbedingte Aufgaben auf Seiten der Gäste.

In seinem letzten Heimspiel durfte die Schorndorfer Badminton-Legende Benjamin Wahl gleich zum Auftakt ran, gemeinsam mit seinem langjährigen Doppelpartner David Kramer. Gegen Brandon Zhi Hao Yap und den deutschen Meister im Einzel Matthias Kicklitz fuchsten sie sich nach einem hoch verlorenen ersten Satz in die Partie: Satz zwei ging knapp weg mit 10:12 und den dritten Satz holten Wahl/Kramer mit 11:9. Das Gästedoppel hielt seine Linie bei und gewann Satz vier mit 11:7.

Verletzungspech bei den Gästen

Im Frauendoppel punktete ebenfall Wittorf. Die Deutsche Meisterin im Doppel und Mixed, Franziska Volkmann, setzte sich gemeinsam mit Simona Pilgaard mit 11:5, 11:5, 11:9 gegen Ramona Zimmermann/Kerstin Wagner durch.

Der Wittorfer Erfolg im Frauendoppel war aber gleichfalls der Auftakt einer Gästepechsträhne. Simona Pilgaard spielte das Frauendoppel zwar durch, trat anschließend aber im Einzel verletzungsbedingt nicht gegen Miranda Wilson an. Weiter ging die Blau-Weiß-Pechsträhne im ersten Doppel: Bjarne Geiss knickte mit dem Fuß um. Das Gästedoppel musste gegen Rory Easton/Alan Erben im dritten Satz aufgeben. Ein weiterer Punkt für die SG folgte im ersten Einzel. Überraschend glatt in drei Sätzen setzte sich Karan Rajarajan gegen Matthias Kicklitz durch.

Ein Punkt fehlte noch zum Heimsieg. David Kramer war im Einzel gegen Soren Toft Hansen nah dran – 7:11 im fünften Satz. Im Mixed verloren Rory Easton/Miranda Wilson den ersten Satz mit 11:13 gegen die deutschen Meister im Mixed, Patrick Scheiel/Franziska Volkmann. Dann folgten drei Gewinnsätze mit 11:9, 11:5, 11:5 für Easton/Wilson.

Der 4:3-Sieg war der Startpunkt für die rauschende Benjamin-Wahl-Abschiedsparty.

SG Schorndorf - SC Union 08 Lüdinghausen 3:4. Männerdoppel 1: Easton/Erben - Mahmoud/van der Lecq 11:9, 8:11, 11:9, 4:11, 11:3. Frauendoppel: Löwenstein/Wild - van Buiten/Goliszewski 9:11, 4:11, 11:5, 2:11. Männerdoppel 2: Wahl/Rajarajan - Carraggi/Fransman 10:12, 12:10, 7:11, 11:9, 12:10. Männereinzel 1: Rajarajan - Carraggi 6:11, 5:11, 11:9, 5:11. Fraueneinzel: Wilson - Sugden 4:11, 9:11, 11:9, 13:11, 11:5. Mixed: Easton/Wilson - van der Lecq/van Buiten 11:5, 9:11, 11:13, 11:7, 9:11. Männereinzel 2: Kramer - Mahmoud 11:6, 7:11, 5:11, 7:11

SG Schorndorf - BW Wittorf-Neumünster 4:3. Männerdoppel 1: Easton/Erben - Geiss/Scheiel 11:13, 11:8, 11:1, 11:0 (verletzungsbedingte Aufgabe). Frauendoppel: Zimmermann/Wagner - Volkmann/Pilgaard 5:11, 5:11, 9:11. Männerdoppel 2: Kramer/Wahl - Yap/Kicklitz 3:11, 10:12, 11:9, 7:11. Männereinzel 1: Rajarajan - Kicklitz 11:8, 11:9, 11:7. Fraueneinzel: Wilson - Pilgaard 11:0, 11:0, 11:0 (verletzungsbedingte Aufgabe Pilgaard). Mixed: Easton/Wilson - Scheiel/Volkmann 11:13, 11:9, 11:5, 11:5. Männereinzel 2: Kramer - Hansen 7:11, 11:9, 12:10, 6:11, 7:11.