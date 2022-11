Stilartwechsel: Die Karten werden neu gemischt in der Ringer-Bundesliga

An diesem Samstag geht es für die Bundesliga-Ringer des ASV Schorndorf nach Unterfranken, wo sie zum Start in die Rückrunde um 19.30 Uhr beim SC Kleinostheim antreten.

Der Start in die Rückrunde bedeutet in der Ringer-Bundesliga Jahr für Jahr eine Zäsur, steht doch zu diesem Zeitpunkt der Stilartwechsel an. In den Gewichtsklassen, in denen bisher im griechisch-römischen Stil gerungen wurde, wird nun auf Freistil gewechselt. Die bisherigen Freistil-Klassen werden ab sofort griechisch-römisch ausgetragen. Die Ausnahme bilden die 75 Kilogramm, da diese durchgehend in beiden Stilarten gerungen werden.

„Durch den Stilartwechsel werden die Karten jetzt neu gemischt“, weiß der ASV-Coach Sedat Sevsay. So wird der bisherige Sieggarant Jello Krahmer nun voraussichtlich eine mehrwöchige Pause bekommen, da er in seiner Gewichtsklasse bis 130 kg im klassischen Stil zu Hause ist, dort aber nun im freien Stil gerungen wird. An seiner Stelle könnte der aus dem Iran stammende Neuzugang Mohsen Siyar ins Team rücken.

Vorteil für Kleinostheim?

„Ich gehe davon aus, dass dem SC Kleinostheim der Stilartwechsel zugutekommt, da er für die Rückrunde noch einige Asse wie den albanischen Weltmeister Zelimkhan Abakarov im Ärmel hat“, so Sevsay über den Tabellenvierten, den der ASV in der Vorrunde klar mit 19:3 besiegt hatte. Sevsay weiter: „Dieses Ergebnis dürfen wir in keinem Fall als Maßstab nehmen, war der Gegner zu diesem Zeitpunkt doch noch nicht komplett. Ich gehe von einem ganz heißen Tanz aus, denn Kleinostheim wird vor eigenem Publikum alles geben, um uns ein Bein zu stellen.“

Vor allem in den mittleren Gewichtsklassen wird es hochkarätige Duelle geben. In der Klasse Griechisch-römisch bis 75 kg könnte es zu einem Aufeinandertreffen von Ibrahim Ghanem oder Iuri Lomadze auf Schorndorfer und dem U-20-Europameister Alexandrin Gutu auf Kleinostheimer Seite kommen. In der nächsthöheren Klasse 80 kg wartet voraussichtlich mit Pascal Eisele einer der besten deutschen Ringer auf den Schorndorfer U-23-Weltmeister Exauce Mukubu.

Wie auch immer der Aufstellungspoker zum Rückrundenstart ausfallen wird: Der ASV möchte an die Erfolge der Vorrunde anknüpfen und weiterhin Jagd auf Tabellenführer Burghausen machen.