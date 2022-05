Stimmung «sehr bescheiden» beim FC Liverpool nach Niederlage

Paris (dpa) - Auf Jürgen Klopp kommt nach dem verlorenen Finale der Champions League vor der Parade in der Heimat noch viel Aufbauarbeit beim FC Liverpool zu.

«Sehr bescheiden» sei die Stimmung in der Kabine gewesen, sagte Klopp nach dem 0:1 am Samstag gegen Real Madrid bei DAZN. «Ich sehe schon, dass wir eine geile Saison gespielt haben, bei den Jungs dauert es noch ein wenig.»

Trotzdem Party geplant

Nach «einer Nacht Schlaf und vielleicht einer weiteren Ansprache von mir sollen sie feiern», äußerte Klopp ein wenig später während der Pressekonferenz. Am Sonntag soll in Liverpool die Saison mit zwei Titeln gefeiert werden. «Auch wenn es niemand auf dem Planeten versteht, dass wir eine Parade machen, wir werden eine machen. Und ich hoffe, dass jeder, der in Liverpool Zeit hat, kommt.»

Das Endspiel war unglücklich für den eigentlich spielbestimmenden englischen Club gelaufen. «Wenn der Torwart 'Man of the Match' (Spieler des Spiels) ist, weißt du, das irgendwas scheiße gelaufen ist», sagte Klopp. Reals Torwart Thibaut Courtois hatte während der Partie teils überragend gehalten.

«Wir haben es in zwei Wettbewerben ganz knapp nicht geschafft, mit dem eigentlich kleinsten Abstand, der geht», sagte Klopp, der mit seinem Team am vergangenen Wochenende die Meisterschaft in England Manchester City hatte überlassen müssen. «Da ist uns natürlich nix vorzuwerfen, was soll der Mist?» Gewonnen hat Liverpool in dieser Saison beide nationalen Pokal-Wettbewerbe.