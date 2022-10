Streich vor Europa-League-Spiel mit Corona infiziert

Freiburg (dpa) - Trainer Christian Streich ist einen Tag vor dem Heimspiel des SC Freiburg in der Fußball-Europa-League gegen den FC Nantes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 57-Jährige wird daher nach derzeitigem Stand am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) nicht auf der Bank der Freiburger sitzen, sagte ein SC-Sprecher am Mittwoch.

Für die Pressekonferenz vor der Partie werde Streich am Mittwochnachmittag von zu Hause aus zugeschaltet. Zunächst hatte der SWR über Streichs Corona-Infektion berichtet. Nach zwei Siegen aus bisher zwei Spielen steht der badische Bundesligist mit sechs Punkten an der Spitze der Gruppe G.

Auch Trainer Urs Fischer vom Bundesliga-Spitzenreiter 1. FC Union Berlin wird wegen einer Corona-Infektion beim Europapokal-Spiel seines Clubs am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) fehlen. Der 56 Jahre alte Schweizer wird von seinem Assistenten Markus Hoffmann im Spiel bei Malmö FF vertreten.