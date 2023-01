Streich will Vorgehensweise vor Frankfurt-Spiel nicht ändern

Wolfsburg (dpa) - Nach der desaströsen Niederlage in Wolfsburg hat Freiburgs Fußballtrainer Christian Streich keine besonderen Maßnahmen vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt geplant. «Ganz normal: Video mache, anschaue, mit ne spreche und kicke», sagte Streich in südbadischem Dialekt gewohnt knorrig nach dem 0:6 (0:3) am Samstag. Schon am Mittwoch wartet mit dem Spiel gegen den neuen Bayern-Verfolger Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr/Sky) die nächste anspruchsvolle Aufgabe.

«Wir waren schlecht im Zweikampfverhalten», bilanzierte Streich, doch auch dem erfahrenen Coach fehlten weitere Erklärungsansätze. Trotzig analysierte er: «Was soll ich da noch sagen? Am besten sage ich nichts. Dann sage ich nichts Falsches.» Die «Demut», sagte er, ist bei den Breisgauern «auf jeden Fall zurückgekehrt, das ist klar». Sowohl Frankfurt als auch der 1. FC Union Berlin zogen am Sport-Club vorbei und machten aus dem bisherigen Zweit- vorerst einen Viertplatzierten.