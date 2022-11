Supercross in Stuttgart: Rudersberger Sam Petreski (9) gewinnt E-Bike-Premiere

Großer Auftritt von Sam Petreski (9) beim 38. ADAC Supercross in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart: Vor großer Zuschauer-Kulisse hat der Rudersberger vom MSC Wieslauftal das Rennen der Nachwuchsklasse SX5 gewonnen, das erstmals mit Elektro-Bikes ausgetragen wurde. Sein Clubkamerad Fritz Siegle hat Platz sechs belegt.

„Ich fand’s richtig cool“, sagte Sam Petreski, nachdem er im Rennen der zwölf Motocross-Youngster im Alter zwischen sechs und neun Jahren einen souveränen Start-Ziel-Sieg gelandet hatte. „Beim Elektro-Bike hast du sofort die volle Leistung und kannst auch in den Kurven Vollgas geben – das macht richtig Spaß“, sagte der Neunjährige. Die Cross-Maschinen mit Ben-zinmotor bräuchten viel länger, bis sie richtig beschleunigten, erklärt der Vize-Meister des BW-Cups den Vorteil des neuen Antriebskonzeptes.

Zum ersten Mal in der mehr als 30-jährigen Geschichte des ADAC Supercross Stuttgart ging mit der Klasse SX5 eine Rennserie rein elektrisch an den Start. „Wir wollten ein Zeichen setzen und zeigen, dass Motocross auch leise geht, ohne Abgase und fossile Brennstoffe“, so Michael Saur, der Sportvorstand des ADAC Württemberg.

„Das Rennen war richtig spannend und die Technik hat genau das gehalten, was sie versprochen hat“, zog Saur bei der Siegerehrung eine rundum positive Bilanz der E-Bike-Premiere. „Das war eine klasse Sache die wir sicherlich wiederholen werden.“

Petreski sofort in Führung

Im „Flüster-Rennen“ über acht Runden auf der 300 Meter langen Supercross-Strecke, bestehend aus 3800 Tonnen Filder-Erde, hatte Sam Petreski mit seiner KTM einen perfekten Start und ging sofort in Führung.

Nachdem sich der Rudersberger im ersten Renndrittel ein spannendes Duell mit Daniel Nelich vom MSC Walldorf-Astoria geliefert hatte, konnte er sich nach einem Fahrfehler des Walldorfers in souveräner Manier vom Feld absetzen. Mit einem Vorsprung von 5,3 Sekunden auf die Verfolger sah Petreski schließlich unter dem Jubel der 7100 Zuschauer in der Schleyer-Halle als jüngster Sieger die Zielflagge.

Fritz Siegle ebenfalls dabei

Neben Petreski gehörte mit Fritz Siegle ein weiterer Nachwuchs-Crosser vom MSC Wieslauftal zum Starterfeld des SX5-Rennens. Der Siebenjährige ist der Sohn von Axel Siegle, dem 1. Vorsitzenden des MSC und Organisationsleiter der Rudersberger Motocross-Veranstaltung.

Siegle Junior hatte im Rennen zunächst rundenlang Platz vier verteidigt, musste sich dann allerdings Robin Rief (MSV Bühlertann) und Timo Künzel (MSC Schnaitheim) geschlagen geben. „Beides sind ganz starke Fahrer, die schon im Baden-Württemberg-Cup meistens vor Fritz platziert waren“, erklärte Vater Axel. Insofern spiegele der sechste Platz von Fritz in der Schleyer-Halle das ungefähre Kräfteverhältnis im BW-Cup wider, sagte Siegle-Senior. Für ihn seien E-Bikes im Kinder- und Jugendbereich auf jeden Fall zu begrüßen, „denn teilweise haben die Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren ziemlichen Respekt vor dem Motorgeräusch der Verbrenner“. Der Wegfall dieser Geräusche sei für ihn der größte Vorteil der neuen Fahrzeug-Generation. „Deshalb wird sich das Elektro-Bike meiner Meinung nach in Zukunft in den kleineren Klassen etablieren“, vermutet Axel Siegle.