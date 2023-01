Superkicker-Fußballcamp in den Sommerferien 2023: Anmeldung läuft

Sich in der letzten Woche der Sommerferien noch mal so richtig auspowern und einen kleinen Vorsprung für den Vereinsfußball verschaffen? Das können alle Kinder zwischen acht und 14 Jahren vom 4. bis zum 8. September im Superkicker-Camp von Zeitungsverlag und Kreissparkasse Waiblingen. Wer nicht nur im Verein und im heimischen Garten, sondern auch mit anderen Kindern aus der Region kicken will, ist dort genau richtig.

Das Fußballferiencamp ließ sich in den vergangenen drei Jahren selbst von der Corona-Pandemie nicht stoppen und wird in diesem Jahr nun schon zum 16. Mal stattfinden. Von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 17 Uhr auf der Sportanlage des VfL Winterbach. Geleitet werden die fünf Trainingstage von Detlef Olaidotter. Er weiß, worauf es im Training mit den Jüngeren ankommt. Schließlich leitet der 65-Jährige das Fußballferiencamp schon seit vielen Jahren. Früher stand der lizenzierte DFB-Fußballlehrer 150-mal für den VfL Osnabrück und die Stuttgarter Kickers in der 2. Bundesliga auf dem Platz. Nach dem Aufstieg der Kickers in die 1. Bundesliga 1988 beendete er seine Spielerkarriere und widmete sich seiner Trainertätigkeit.

Es dürfen sich auch die Älteren zeigen

Wie gewohnt, werden auch in diesem Jahr wieder zwei Torwarttrainer mit dabei sein, die extra eine Trainingsgruppe nur für die Torhüter anbieten. Für Kinder, die sich gerne mal im Tor ausprobieren würden oder ohnehin schon Torhüter sind, ist das Fußballcamp also bestens geeignet. Am letzten Tag wird traditionell ein großes Abschlussturnier veranstaltet, bei dem alle Kinder, Eltern und Trainer ihr Können am Ball unter Beweis stellen dürfen. Im vergangenen Jahr hatten die Teilnehmer unter der Woche anscheinend so viel gelernt, dass sie zum Abschluss gar mit 3:2 gegen die Älteren gewannen.

Exklusiver Kundenrabatt

Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Kinder begrenzt. Bis zum 30. Juni kann man sich unter zvw-shop.de oder kskwn.de/superkicker anmelden. Abonnenten des ZVW und Kunden der Kreissparkasse Waiblingen sichern sich für ihre Kinder einen exklusiven Rabatt. Statt 245 Euro kostet es in diesem Fall nur 220 Euro. Im Preis mit inbegriffen ist alles, was ein Fußballer braucht. Ein gesundes Mittagessen, Getränke, ein komplettes Trainingsoutfit (Trikot, Stutzen, Hosen) und ein Fußball für jedes Kind. Wer sich wie die echten Profis den eigenen Namen auf die Rückseite des Trikots drucken lassen möchte, dem wird der Sonderpreis von nur zehn Euro angeboten.