SV Allmersbach holt einen Punkt im Kellerduell

Mit dem Sieg in Ravensburg hat die SG Sonnenhof Großaspach ihren Vorsprung in der Fußball-Oberliga weiter ausgebaut und sich Platz zwei mehr als gesichert. Schlechter steht da die Backnanger Konkurrenz, die zu Hause mit leeren Händen dastanden und den drittletzten Tabellenplatz einnehmen. Der SV Fellbach holte in der Verbandsliga seine ersten Pflichtspielpunkte 2023 und der SV Kaisersbach sorgte in Löchgau im Landesligaduell für einen deutlichen Sieg.

Oberliga. Die SG Sonnenhof Großaspach ließ es in Ravensburg Tore regnen: Die Elf von Trainer Evangelos Sbonias feierte am Samstag einen 6:1-Kantersieg. Das 1:0 von SG Sonnenhof Großaspach stellte Hakan Kutlu sicher (15.). Dominik Salz glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für das Team von Trainer Evangelos Sbonias (18. und 30.). Burhan Soyudogru machte in der 55. Minute den Anschluss der Gastgeber zum 1:3. Die SG ließ sich davon nicht beirren und spielte weiter nach vorne und so traf Anthony Mbem-Som Nyamsi ebenfalls zweimal (63. und 72.). Fabian Benko traf zum 6:1 (65.) ins gegnerische Tor. Die drei Zähler und damit der 15. Saisonsieg lassen die Aufstiegshoffnungen der Aspacher weiter wachsen.

Für die TSG Backnang gab’s wieder keine Punkte. Die Etzwiesenelf verlor zu Hause gegen den FC Holzhausen mit 1:3. Schon das Hinspiel entschied der FCH deutlich mit 4:0 für sich. Janik Michel war nach 17 Minuten zur Stelle und markierte das 1:0 der Gäste. Marco Rienhardt sorgte kurz darauf auch gleich für den Ausgleich (23.). Doch nur vier Minuten später sahen die Zuschauer das nächste Tor: Michel schoss Holzhausen mit seinem zweiten Treffer in Führung. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Marc Wissmann, der das 3:1 für den FC Holzhausen perfekt machte (90.).

Verbandsliga. Der SV Fellbach hat sich am dritten Spieltag nach der Winterpause seine ersten Punkte des Kalenderjahres 2023 mit dem 2:1 bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach eingefahren. Damit schloss die Mannschaft von Coach Mario Marinic an die Leistung aus dem Hinspiel an, das sie ebenfalls mit 2:1 für sich entschied. Vor 200 Zuschauern ging der SVF durch den Treffer von Fabijan Domic in Front. Er verwandelte in der 45. Minute einen Strafstoß. In der Halbzeitpause änderte Patrick Faber das TSG-Personal und brachte Samuel Schwarzer und Julian Köhnlein. Doch das brachte vorerst keinen Erfolg, stattdessen versenkte Niklas Koroll das 2:0 für die Fellbacher (63.). Der in der 60. Minute eingewechselte Fabian Janik witterte seine Chance und machte den 1:2-Anschlusstreffer für die Gastgeber (79.). Für die war es die erste Niederlage nach sieben Spielen.

Landesliga. Die Niederlage musste der TV Oeffingen in letzter Minute einstecken. In der 91. Minute machte der SV Germania Bietigheim im Kellerduell das Tor. Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und die Oeffinger ohne Torerfolg in die Pause. In der 70. Minute wechselte Oeffingens Trainer Haris Krak und brachte Rifaat Al-Shammaa und Justin Körner für Daniel Juric und Dennis Chirivi. Erst in der Nachspielzeit gelang den Bietigheimern der Treffer durch Tim Vogel (91.). Es ist die zwölfte Niederlage für den TVOe, vier Siege und fünf Unentschieden sind nicht besonders beruhigend. Einfacher wird es nicht, Oeffingen trifft am kommenden Spieltag auf Rems-Murr-Rivale SV Breuningsweiler.

Die Mannschaft aus Breuningsweiler hatte jedoch ebenfalls eine Niederlage zu verkraften. 2:1 siegte der TSV Heimerdingen. Nach knapp einer gespielten halben Stunde ging der SVB mit einem Treffer von Christian Seitz mit 1:0 in Führung (29.). Noch vor der Halbzeitpause wussten sich die Gastgeber zu wehren und Lars Ruckh verwandelte vor 200 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:1 (39.). Und Heimerdingen legte nach: Michele Ancona machte in der 44. Minute das 2:1. Auch die Einwechslungen von Daniel Fetzer für Oguz Dogan in der Pause brachten Breuningsweiler keinen Erfolg. Durch diese Niederlage fällt der SVB in der Tabelle auf Platz neun zurück.

Der SV Kaisersbach holte beim FV Löchgau mit dem 3:1-Sieg deutliche drei Punkte. Im Hinspiel trennten sich die Teams mit einem 2:2-Remis. Zur Halbzeit stand es noch 0:0, schon bald nach der Pause traf Kubilay Baki für Löchgau (53.). Altin Collaku schockte das Team von Coach Thomas Herbst und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SVK (61. und 86.). In der 92. Minute verwandelte Liburn Memeti dann noch einen Elfmeter zum schlussendlichen 3:1 für den SV Kaisersbach.

Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach holte zu Hause gegen die SpVgg Satteldorf einen Punkt - 1:1. Fabian Schmieg brachte die Gäste in der 20. Spielminute in Führung. Spannend machte es die SGOS, die den Ausgleich erst in der 83. Minute schaffte: Fabrice Liepold traf zum 1:1.

2:2 im Kellerduell

Der SV Allmersbach und der TSV Obersontheim trennten sich unentschieden mit 2:2. Das Spiel war erst wenige Minuten gespielt, als bereits der erste Treffer fiel: Marcus Kasongo-Nd´Jele war es, der in der vierten Minute zur Stelle war. Mit der knappen Allmersbacher Führung ging es in die Kabinen. Tim Blümel verwertete zum 1:1 für Obersontheim. Kasongo-Nd´Jele legte in der 60. Minute das 2:1 des SV Allmersbach nach. In der 67. Minute sicherte Blümel seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Dieser Punkt reicht den Allmersbachern im Abstiegskampf nicht.