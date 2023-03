SV Fellbach hat allen Grund zu jubeln

In der Fußball-Landesliga hat der TV Oeffingen im Derby gegen den SV Breuningsweiler für eine Überraschung gesorgt. Der 3:1-Heimsieg sorgte zwar für keine Veränderung der brenzligen Tabellensituation des TVOe, dafür für Selbstvertrauen. Zwar ist Oeffingen Vorletzter, kann aber durchaus noch den Klassenerhalt schaffen.

Oberliga. Die SG Sonnenhof Großaspach scheint nicht zu schlagen zu sein. Die Mannschaft von Trainer Evangelos Sbonias hat ihr Heimspiel unter Flutlicht am Freitagabend deutlich gewonnen. Das 5:1 gegen den ATSV Mutschelbach war der dritte Sieg in Folge seit der Winterpause. Fabian Benko und Dominik Salz sorgten für die 2:0-Pausenführung der SG. Nach der Pause drehten die Gastgeber erst richtig auf: Dominik Salz legte zwei weitere Treffer nach, Albin Sahiti machte das fünfte Tor in der Nachspielzeit. Lukas Lindner versenkte den Ehrentreffer für die Gäste. Mit 53 Punkten bleiben die Aspacher auf Rang zwei.

Weniger erfolgreich war der Freitagabend für die TSG Backnang in der Ferne. Der FC Nöttingen gewann die Partie mit 2:1. Und das, obwohl es für die Backnanger zuerst ganz gut aussah. Marco Rienhardt sorgte früh für die TSG-Führung. Doch lange konnten die Backnanger diese nicht halten. Rund 20 Minuten später schoss William Heers den Ausgleich. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Nach der Halbzeitpause war es Jimmy Marton, der für die Nöttinger Führung sorgte. Die Gastgeber hielten dem Druck der Backnanger stand und brachten das 2:1 über die Zeit. Damit bleibt die TSG auf dem drittletzten Tabellenplatz der Oberliga.

FC Nöttingen - TSG Backnang 2:1. 0:1 Marco Rienhardt (12.), 1:1 William Heers (33.), 2:1 Jimmy Marton (63.).

SG Sonnenhof Großaspach - ATSV Mutschelbach 5:1. 1:0 Fabian Benko (26.), 2:0 Dominik Salz (40.), 3:0 Dominik Salz (49.), 4:0 Dominik Salz (68.), 4:1 Lukas Lindner (79.), 5:1 Albin Sahiti (92.).

Verbandsliga. Der SV Fellbach schickte die Sportfreunde Dorfmerkingen ohne Punkte zurück nach Hause. Am Ende hieß es 1:0. Und das, nachdem die Dorfmerkinger das Hinspiel deutlich mit 5:1 für sich entschieden hatten. Die erste Hälfte neigte sich dem Ende zu, als Niklas Pollex vor 150 Zuschauern zum 1:0 für den SVF erfolgreich war. Dorfmerkingens Trainer Helmut Dietterle wollte mit einigen Wechseln zur Halbzeit für mehr Erfolg sorgen: Für Koray Garbi, Yamoussa Camara und Lucas Schwarzer standen dann Leon Gunst, Daniel Nietzer und Jeremie Dimitri Manoka Nkunga Ngoyi auf dem Platz. Mario Marinic wechselte hingegen erst kurz vor Schluss: Niklas Weiß und Claudio Paterno kamen für Matteo Binner und Valentin Jäkel. Der SVF belegt mit 35 Punkten den sechsten Rang.

SV Fellbach - SF Dorfmerkingen 1:0. 1:0 Niklas Pollex (42.).

Der SGOS wäre fast die Sensation gelungen

Landesliga. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der SpVgg Satteldorf und dem SV Allmersbach, die mit 1:2 endete. Max Scholze machte in der 13. Minute das 1:0 des SVA. Andreas Schlageter vollendete in der 27. Minute zum Ausgleich. In der 57. Minute passiert das, was für die Allmersbacher äußerst wichtig war: Jan Demmler verwandelte zum 2:1 für den SVA und sorgte damit nicht nur für die Führung, sondern für die drei wichtigen Punkte, die nach Abpfiff feststanden. Die drei Punkte brachten für die Allmersbacher keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition, sind aber ein guter Anfang in Sachen Mission Klassenerhalt.

Nah dran am einen Punkt war die SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Die Partie gegen Türkspor Neckarsulm endete schlussendlich aber 2:1 für den Tabellenführer. Lange bot die SGOS den Neckarsulmern die Stirn. In der ersten Halbzeit landeten die nämlich keinen Treffer. Tevfik Altindag gelang es erst in der 68. Minute Türkspor in Führung zu schießen. Als dann Patrick Koch für die SGOS zum Ausgleich einschob, war der Jubel groß. Koch sorgte damit für eines der erst 17 kassierten Gegentore der Neckarsulmer. Doch dann war es in der 94. Minute erneut Altindag, der sich noch einmal durchsetzte, bevor die Partie endgültig beendet wurde.

Oeffingen entscheidet Derby für sich

Für eine weitere Überraschung sorgte Abstiegskandidat TV Oeffingen im Derby gegen den SV Breuningsweiler. Die Gastgeber siegten mit 3:1. Alle drei Tore machte Malntin Ymerai. Der Breuningsweiler Treffer fiel erst in der 94. Spielminute durch Tim Wissmann. Mit der dritten Niederlage in Folge steht der SVB nun mit 30 Punkten auf Rang zehn der Tabelle, punktgleich mit Satteldorf und Obersontheim. Für den Vorletzten aus Oeffingen hat sich vorerst nichts geändert, doch hat das Team von Haris Krak in der kommenden Woche die Chance, zumindest einen Platz gutzumachen.

Mit 3:1 gewann der SV Kaisersbach zu Hause gegen Schlusslicht TSV Ilshofen II. Bereits nach fünf Minuten war der Ilshofener Lukas Storz der Pechvogel, der für den ersten Treffer sorgte. Jedoch für ein Eigentor, das Kaisersbach mit 1:0 in Front brachte. Tom Berger erhöhte in der 18. Minute. Für etwas Hoffnung im Lager der Gäste sorgte Lars Fischer nur zwei Minuten später, als er das 2:1 markierte. Doch war der SVK einfach zu stark, Gökan Alkan legte in der 45. Minute das 3:1 oben drauf. Mit dieser deutlichen Führung zogen sich die Gastgeber etwas zurück, Ilshofen hatte keine Chance mehr auf einen weiteren Treffer.

SpVgg Satteldorf - SV Allmersbach 1:2. 0:1 Max Scholze (13.), 1:1 Andreas Schlageter (27.), 1:2 Jan Demmler (57.).

Türkspor Neckarsulm - SG Oppenweiler-Strümpfelbach 2:1. 1:0 Tevfik Altindag (68.), 1:1 Patrick Koch (84.), 2:1 Tevfik Altindag (94.).

TV Oeffingen - SV Breuningsweiler 3:1. 1:0 Malntin Ymerai (29.), 2:0 Malntin Ymerai (58., FE), 3:0 Malntin Ymerai (83.), 3:1 Tim Wissmann (94.).

SV Kaisersbach - TSV Ilshofen II 3:1. 1:0 Lukas Storz (5., ET), 2:0 Tom Berger (18.), 2:1 Lars Fischer (20.), 3:1 Gökan Alkan (45.).