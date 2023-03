SV Hegnach: Langwisch überragt bei Zittersieg der Regionalliga-Fußballerinnen

Die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Hegnach haben mit dem 1:0-Sieg (0:0) beim SV Alberweiler ihren zweiten Tabellenplatz verteidigt. Bei widrigsten äußeren Bedingungen hielt die Hegnacher Erfolgsserie.

Vielen Spielerinnen steckte das Pokalspiel noch in den Knochen. Auf tiefem Rasenplatz entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel, wobei die Gastgeberinnen mit dem Platz besser zurechtkamen. Viel Glück hatten die Hegnacherinnen, dass der SVA eine Großchance ausließ. Eine Ecke von Silvana Arcangioli streifte dann die Latte des Alberweilerner Tores. Gleich doppelt Dusel hatten die Gäste, als zunächst ein Schuss von Laureta Temaj auf die Latte klatschte und der Nachschuss aus kurzer Entfernung an den Pfosten krachte.

Langwisch pariert einen Strafstoß

Alberweiler war weiter flinker und frischer im Spielaufbau – und Hegnach in der Defensive äußerst beschäftigt. Zu allem Überfluss musste Linda Koch in der Pause ausgewechselt werden. Erneut Glück hatte der SVH, als zunächst Anke Langwisch einen Schuss abwehrte und der Nachschuss an die Unterkante der Latte ging. Mit viel Mühe klärte Hegnach den Abpraller.

Auch mit dem starken Gegenwind hatte der Tabellenzweite zu kämpfen, jeder Abschlag kam postwendend zurück. Als Isabel Schlipf Ball und Gegner traf, gab die umsichtige Schiedsrichterin Elfmeter. Den mit Vollspann und platziert getretenen Strafstoß von Laureta Temaj hielt Langwisch überragend fest.

Das gab dem SVH nochmals einen Schub, er tauchte wieder öfter in der gegnerischen Hälfte auf. In der 68. Minute bekam Silvana Arcangioli zum ersten Mal im Spiel einen Pass serviert, nach einem Laufduell senkte sich die Flanke im hohen Bogen ins lange Eck zum 0:1. Kurz danach gab’s die gleiche Situation, aber der Ball ging an die Latte.

Bis zum Abpfiff gab’s einige verzweifelte Versuche des SV Alberweiler, den Ausgleich zu erzielen. Doch alle Torschüsse waren eine sichere Beute von Matchwinner Anke Langwisch. Am Ende war’s für den SV Hegnach einer dieser sogenannten dreckigen Siege, den er gerne mitnahm. Bitter jedoch war’s für Alberweiler, das einen Punkt oder sogar den Sieg durchaus verdient gehabt hätte.

SV Hegnach: Langwisch, Claar, Schlipf, Gajewski, Koch (46. Ilic), Janischowsky, Bendfeld (60. Rudolph), Schwahn, Rilling, Reichel (80. Traore), Arcangioli (88. Heidt).