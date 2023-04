SV Hegnach will im WFV-Halbfinale siegen

Im Halbfinale des WFV-Pokals treten die Fußballerinnen des SV Hegnach am Samstag beim FSV Waldebene Ost an. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Das vermeintlich schwerste Los bekamen die Hegnacherinnen mit Oberligist Stuttgart-Ost. Der FSV ist nach zuletzt drei Siegen im Flow und auf Platz drei der Tabelle geklettert. In der Runde zuvor schaltete der FSV immerhin den souveränen Oberliga-Spitzenreiter Neuenstein aus. Sowohl die Schwaegler-Zwillinge (Sindelfingen) als auch Malin Frisch (Alberweiler), Sina Bühler (Freiburg) und Michelle Joy Martins (VFB Obertürkheim) waren schon höherklassig unterwegs. Der SVH ist aber auch in guter Form: In der Regionalliga gewannen die Hegnacherinnen alle sechs Rückrundenspiele. Nun wollen sie gerne zum dritten Mal in Folge ins Finale einziehen.