SV Kaisersbach will sich im Derby gegen Allmersbach durchsetzen und vorne bleiben

In der Fußball-Landesliga treffen sich Kaisersbach und Allmersbach zum Derby bereits am Samstagnachmittag, in der Verbandsliga fährt der SV Fellbach zum Aufsteiger nach Geislingen und in der Oberliga misst sich Großaspach am Freitagabend unter Flutlicht mit Aufsteiger Holzhausen und die TSG Backnang muss endlich beim 1. FC Rielasingen-Arlen den Anschluss ans Mittelfeld schaffen.

Oberliga. SG Sonnenhof Großaspach (2. Platz, 35 Punkte) - FC Holzhausen (5. Platz, 25 Punkte/Freitag, 19 Uhr). Cheftrainer Evangelos Sbonias: „Unser letztes Spiel beim Freiburger FC hat gezeigt, dass wir uns in vielen Bereichen stetig weiterentwickeln. Unsere Aufgabe ist es nun, die Tormöglichkeiten noch zielstrebiger zu verwerten und gleichzeitig aber nicht die Arbeit gegen Ball zu vernachlässigen.“ Verzichten muss der Cheftrainer weiterhin auf Elias Rahn (Verletzung am Hüftbeuger), fraglich ist ein Einsatz von Manuel Konrad (muskuläre Probleme).

In der Saison 2014/15 noch in der Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald vertreten, legte der FC Holzhausen seitdem einen beeindruckenden Aufstieg hin. Mit aktuell 25 Punkten aus den bisherigen 16 Saisonspielen belegt der FC Holzhausen als Aufsteiger derzeit einen starken fünften Tabellenplatz. Mit beachtlichen 39 erzielten Treffern stellt der FC nach Tabellenführer Stuttgarter Kickers zudem auch die zweitbeste Offensive der Liga.

1. FC Rielasingen-Arlen (13. Platz, 19 Punkte) - TSG Backnang (15. Platz, 17 Punkte/Sonntag, 14.30 Uhr). Wieder versemmelt haben die Backnanger ihren Anschluss ins sichere Mittelfeld der Tabelle vergangene Woche zu Hause gegen den Offenburger FV. Eine neue Chance bietet sich nun auswärts beim 1. FC Rielasingen-Arlen. Doch die Gastgeber gehen gestärkt ins Duell, mit einem 1:1 gegen Nöttingen und dem 4:1-Sieg gegen Bietigheim-Bissingen. Die TSG muss Engagement an den Tag legen, um den Anschluss nicht ganz zu verlieren.

Verbandsliga. SC Geislingen (14. Platz, 17 Punkte) - SV Fellbach (6. Platz, 26 Punkte/Samstag, 14.30 Uhr). Der SV Fellbach hat einen seiner Höhepunkte der Saison, das WFV-Pokal-Duell gegen die Stuttgarter Kickers, das der SVF mit 0:2 verlor. Auch im Anschluss gab's gegen Essingen eine 2:4-Niederlage. Nun ist das Team von Mario Marinic zu Gast beim Aufsteiger in Geislingen. Und auch die hatten erst kürzlich nicht nur die Niederlage in Essingen hinzunehmen, sondern auch das 2:4 gegen Nagold.

Landesliga. TSV Pfedelbach (10. Platz, 19 Punkte) - SG Oppenweiler-Strümpfelbach (16. Platz, 13 Punkte/Samstag, 14.30 Uhr). Kampf und Biss bewies die SG vergangene Woche in Kaisersbach. Da lechzte das Team aus Oppenweiler nach dem Ausgleich, gereicht hat es am Ende nicht. Pfedelbach aber ist nicht so konstant, als dass es nicht zu knacken sein könnte. Zudem hat die SGOS zu Beginn der Saison gezeigt, dass sie durchaus in der Liga mithalten kann.

SV Kaisersbach (6. Platz, 25 Punkte) - SV Allmersbach (15. Platz, 15 Punkte/Samstag, 14.30 Uhr). Im Derby am Samstagnachmittag empfängt der derzeit beste Rems-Murr-Landesligist den SV Allmersbach. Während es beim SVK läuft wie am Schnürchen, tut sich der SVA deutlich schwerer. In Breuningsweiler holte Allmersbach einen Punkt, danach gab's zwei Niederlagen. Zuletzt böllerte Kim-Steffen Schmidt sein Team mit 4:0 gegen Ilshofen zum Sieg. Der Torhunger des Torjägers scheint geweckt.

Türkspor Neckarsulm (1. Platz, 43 Punkte) - SV Breuningsweiler (9. Platz, 21 Punkte/Sonntag, 14.30 Uhr). Von 15 gemachten Spielen gewann Neckarsulm 14. Eins endete remis, was Verlieren bedeutet, hat Türkspor diese Saison noch nicht erlebt. Drei Punkte in Neckarsulm zu holen, könnte also zu einer schier unmöglichen Aufgabe werden für den SV Breuningsweiler. Die müssen auf ihr Gehäuse gut aufpassen, müssen sich aber in Sachen Chancenverwertung nicht verstecken: Gerade zwei Treffer mehr hat der Primus auf dem Konto.

TV Oeffingen (17. Platz, 7 Punkte) - TSV Obersontheim (13. Platz, 17 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Die Hoffnung schwindet. Und Trainer Haris Krak tut alles dafür, dass die Motivation beim TV Oeffingen nicht auch noch verschüttgeht. Sieben Punkte, vorletzter Platz, sechs Zähler auf den Drittletzten. Es will einfach nicht so recht klappen mit den Punkten in dieser Saison, die zwingend benötigte Siegesserie lässt noch immer auf sich warten.