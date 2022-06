SV Waldhof schlägt zu: Baxter Bahn und Malachowski kommen

Mannheim (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim bastelt am Kader für die neue Saison in der 3. Fußball-Liga. Nachdem am Dienstagvormittag Bentley Baxter Bahns Verpflichtung bekanntgegeben worden war, folgte wenige Stunden später die Vollzugsmeldung bei Adrian Malachowski.

«Mit Bentley Baxter Bahn haben wir einen sehr torgefährlichen Mittelfeldspieler für unsere Mannschaft gewinnen können», sagte Sport-Geschäftsführer Tim Schork in einer Pressemitteilung der Mannheimer über den 29-Jährigen, der zuletzt für den FC Hansa Rostock auflief. «Er bringt neben seiner spielerischen Qualität viel Mentalität in unser Team.»

Malachowski kommt vom Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Dort kam der viermalige U-Nationalspieler Polens in den vergangenen beiden Jahren auf 47 Spiele.