Talent Zernikel erhält Profivertrag bei den Wild Wings

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwenninger Wild Wings setzen auch künftig auf Eishockey-Talent Kai Zernikel. Der 17-Jährige unterschrieb ein «langfristig angelegtes Arbeitspapier», wie der Club am Montag mitteilte. Schon in der vergangenen Saison trainierte der Verteidiger regelmäßig bei den Profis der Wild Wings mit und kam auf vier Einsätze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

«Er hat das letztes Jahr und auch in der jetzigen Vorbereitung gut gemacht und wir hoffen, dass er sich auch über Einsätze bei unserem Kooperationspartner in Freiburg an das Niveau der PENNY DEL heranarbeitet», sagte Schwenningens Sportdirektor Christof Kreutzer.

