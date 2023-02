TC Schorndorf: Marc Schmeiler tritt Trainerteam bei

Seit langem wurde wild spekuliert. Anfang dieser Woche haben es die Mitglieder erfahren: Marc Schmeiler ist das neue Gesicht im Trainerteam des TC Schorndorf. Bereits vor einem Jahr hatte Schmeiler in Urbach gekündigt und gab damit dem TC Urbach die Gelegenheit, eine gute Lösung, einen passenden Nachfolger zu finden. Der 50-Jährige beendet also nach zwölf Jahren seine Arbeit in Urbach und stellt sich in Schorndorf neuen Herausforderungen.

Dort wird der ehemalige Urbacher Cheftrainer Teil des Teams rund um Cheftrainer Alexander Bantel werden. „Alex kam auf mich zu“, sagt Schmeiler. „Und ich habe den Eindruck, ich kann in Schorndorf das weiterführen, was ich in Urbach vorangetrieben habe.“ Da spricht der Inhaber einer Tennisschule und eines -shops, die in Lorch-Waldhausen ihren Sitz haben, von der Arbeit im weiblichen Bereich. An drei Tagen wird Schmeiler Training in Schorndorf geben, seine Tennisschule führt er selbstverständlich weiter. Auch dort soll es neue Projekte, neue Anfänge geben. So soll die Zusammenarbeit mit seinem Vertriebs- und Handelspartner Head weiter intensiviert werden.

Neue Reize, neue Herausforderungen

Seit 25 Jahren ist Schmeiler nun Tennistrainer, elf Jahre lang war er Cheftrainer in Aalen, brachte dann den TC Urbach weiter nach vorn. Jetzt sieht er neue Aufgaben in Schorndorf. Auch wenn er ursprünglich mit dem Gedanken gespielt hat, eher kürzerzutreten und sich auf seine Tennisschule zu konzentrieren. „Mich reizt die sportliche Attraktivität, meine Aufgaben, die ich ihm Trainerteam habe.“ Es sei noch mal ein Versuch, Sportler zu stabilisieren und voranzubringen.“ Dass er dabei nicht mehr das Hütchen des Cheftrainers aufhat, stört ihn nicht. „Ich weiß, was da alles mit dranhängt. Was man tun muss, dass alles läuft. Und es ist okay, wenn ich mich hier auf das Sportliche konzentrieren kann. Die administrativen Aufgaben habe ich in meiner Tennisschule.“

Ein gutes Grundgerüst

Was Alexander Bantel in den vergangenen Jahren beim TC Schorndorf geschaffen hat, begeistert Schmeiler. „Er zeigt Engagement und Motivation. Der TC Schorndorf bietet eine Plattform für Breiten- und Leistungssportler.“ Mit dem Modell kann sich der 50-Jährige gut identifizieren, freut sich aufs Training, auf die Entwicklung der Spieler in allen Leistungsstufen.

Es soll nach oben gehen

Seine Ziele, mit denen er zum TC Schorndorf wechselt, sind klar definiert: „Ich möchte die zweite und dritte Mannschaft der Frauen und die weiblichen Jugendmannschaften um je eine Klasse nach oben bringen und es schaffen, diese Klassen auch zu halten.“ Spaß und Disziplin sollen zum Erfolg führen. Und warum ausgerechnet der weibliche Bereich? „Ich kann mit Spielerinnen besser“, sagt er entschlossen. „Das macht mir einfach mehr Spaß, die Herangehensweise ist anders.“ Was nicht bedeutet, dass Schmeiler nur Frauen in Schorndorf trainieren wird.