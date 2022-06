Tennisprofi Otte gewinnt deutsches Auftaktduell in Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Der Kölner Tennisprofi Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in Stuttgart das Achtelfinale erreicht. Der 28-Jährige gewann das deutsche Erstrunden-Duell mit dem Kempener Daniel Altmaier am Montag mit 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). In der nächsten Runde des mit 769 645 Euro dotierten Rasenevents auf dem Weissenhof trifft der Weltranglisten-61. Otte auf den an Nummer vier gesetzten Kanadier Denis Shapovalov, der zum Auftakt ein Freilos hatte.

Der dritte deutsche Spieler im Hauptfeld, Jan-Lennard Struff, spielt in der ersten Runde an diesem Montagnachmittag gegen den Amerikaner Marcos Giron. Angeführt wird das Feld in Stuttgart vom griechischen Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas.