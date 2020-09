Tennisstar Serena Williams erreicht Viertelfinale

New York (dpa) - Trotz erheblicher Probleme ist Tennisstar Serena Williams ins Viertelfinale der US Open eingezogen. Die Amerikanerin setzte sich in New York gegen die an Position 15 gesetzte Maria Sakkari 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 durch.

In der Woche vor den US Open hatte Williams beim Vorbereitungsturnier in New York noch in drei Sätzen gegen die Griechin verloren. Die 38-Jährige bekommt es nun mit der Französin Alizé Cornet oder Zwetana Pironkowa aus Bulgarien zu tun und ist Favoritin im Duell um den Halbfinaleinzug. Williams strebt ihren 24. Grand-Slam-Titel an, mit dem sie mit der Australierin Margaret Court gleichziehen würde.

