Tiger Woods tritt erstmals seit Sommer auf der PGA-Tour an

Berlin (dpa) - Golfstar Tiger Woods wird in der kommenden Woche erstmals seit dem vergangenen Sommer wieder bei einem Turnier der PGA-Tour antreten. Das kündigte der 82-fache PGA-Turnier-Sieger auf seinen Social-Media-Kanälen an. Er sei bereits für das Genesis Invitational im US-Bundesstaat Kalifornien, teilte der 47-Jährige mit.

Zuletzt hatte Woods im vorigen Sommer bei der British Open in St. Andrews an einem offiziellen Turnier teilgenommen und war chancenlos vorzeitig ausgeschieden. In Schottland war es damals erst das dritte PGA-Turnier seit seinem schweren Autounfall im Februar 2021, bei dem er sich sein rechtes Bein mehrfach gebrochen hatte.

Das vom 13. bis 19. Februar stattfindende Genesis Invitational in Pacific Palisades, das von Woods selber veranstaltet wird, liegt nur knapp 65 Kilometer von seiner Heimatstadt Cypress in Kalifornien entfernt. Woods nahm bereits 14 Mal an dem PGA-Turnier teil: 1992 feierte er im Riviera Country Club in der Nähe von Los Angeles sein Profidebüt; 1998 und 1999 belegte er den zweiten Platz.

Zuletzt hatte Woods zusammen mit seinem Sohn Charlie beim Familienturnier der PGA öffentlich den Schläger geschwungen. Bei der PNC Championship in Orlando belegte das Woods-Team den geteilten achten Platz.