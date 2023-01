Titel für Schorndorfer Athletinnen Nina Ndubuisi und Teresie Hess

Nina Ndubuisi (SG Schorndorf) hat sich bei den baden-württembergischen Hallen-Finals im Glaspalast Sindelfingen souverän den Landesmeistertitel im Kugelstoßen der Frauen gesichert. Am Vortag hatte die Schorndorferin bei der Neuauflage des Nordhausen-Indoors mit 16,89 Metern eine neue Saisonbestleistung aufgestellt. Gold holte auch Ndubuisis Vereinskollegin Teresie Hess (W 14) im Weitsprung sowie Mehrfachsprung.

An einem ereignisreichen Wochenende startete Nina Ndubuisi zunächst beim reinen Kugelstoß-Meeting in Nordhausen, das zuletzt vor zehn Jahren ausgetragen wurde. Das stark besetzte Meeting vor toller Kulisse mit über 1200 Zuschauern sorgte für Spitzenleistungen bei den Athletinnen und Athleten. Gleich im ersten Durchgang gelang Ndubuisi mit 16,89 Metern eine Saisonbestleistung mit der Vier-Kilo-Kugel. Mit dieser Weite sicherte sie sich zudem den Sieg in ihrer Altersklasse U 20.

Nina Ndubuisi springt 15,78 Meter weit

Nur einen Tag später stand für die Schorndorferin mit den BW-Finals in Sindelfingen direkt der nächste Wettkampf an. Zwar knüpfte sie mit 15,78 Metern nicht an die großartige Leistung des Vortags an, sie sicherte sich dennoch souverän den Titel der Baden-Württembergischen Meisterin im Kugelstoßen der Frauen. Das tolle Kreisergebnis in diesem Wettbewerb komplettierte Antonia Engelke (SV Winnenden), die mit 13,26 Metern den fünften Platz erreichte.

Teresie Hess schafft 5,22 Meter

Außer den Meisterschaften der Aktiven wurden auch die württembergischen Meisterschaften der U 16 in Sindelfingen ausgetragen. Hier ging Teresie Hess (SG Schorndorf) zunächst im Weitsprung der W 14 an den Start. Mit 5,22 Metern im ersten Durchgang stellte sie direkt eine persönliche Bestleistung auf und setzte sich zudem an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Mit einer starken Serie von fünf weiteren Sprüngen über die Fünf-Meter-Marke zeigte sie eine beeindruckende Konstanz, welche letztlich mit der Goldmedaille belohnt wurde.

Ihren zweiten württembergischen Meistertitel des Wochenendes sicherte sich Teresie Hess am Sonntag im Mehrfachsprung. Auch hier gelang ihr bereits im ersten Versuch mit 16,07 Metern eine sehr gute Weite, welche sie im dritten Versuch noch auf 16,13 Meter verbesserte.

Weitere Sieger der baden-württembergischen Hallen-Finals

Erfolgreich in Sindelfingen für die Spvgg Rommelshausen LA-Kernen war Stefan Heubach im Weitsprung der Männer. Mit einer persönlichen Hallen-Bestleistung von 6,70 Metern belegte er den vierten Platz.

Vizemeister bei den württembergischen Meisterschaften im Kugelstoßen der M 14 wurde sein Vereinskollege Felix Netzer. Mit der Vier-Kilo-Kugel zeigte Netzer eine konstant gute Serie und landete seinen besten Stoß im vierten Versuch mit 9,43 Metern. Einen weiteren zweiten Platz sicherte sich Netzer im 5er-Sprunglauf mit 14,85 Metern.

Knapp am Podest vorbei schrammte Magdalena Melzer im Stabhochsprung und im 5er-Sprunglauf der W 15. Die Spvgg-Athletin belegte mit dem Stab und der Höhe von 2,30 Metern und 14,88 Metern im Sprunglauf jeweils den vierten Platz.

Einen tollen Lauf über die 800 Meter der Männer zeigte Moritz Popp von der SG Weinstadt. Im Finale der besten elf Läufer auf Landesebene lief der Weinstädter in 2:00,25 Minuten auf den guten fünften Platz.

Württembergische Vizemeisterin im Stabhochsprung der W 15 wurde Laura Heß (LG Limes-Rems). Sie übersprang die 3,10 Meter im ersten Versuch und musste nur Mara Dümmler (VfL Sindelfingen/3,50 Meter) den Vortritt lassen.