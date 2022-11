Top-Teams der Fußball-Bezirksliga präsentieren sich in Torlaune

In der Fußball-Bezirksliga haben es die beiden führenden Mannschaften, der FSV Waiblingen und die SG Schorndorf, so richtig krachen lassen. Der TSV Nellmersbach entschied das Verfolgerduell beim TSV Schwaikheim für sich. In der Kreisliga A 1 gab Zrinski Waiblingen gegen den SC Urbach einen Punkt ab, in der A 2 verlor der FSV Weiler zum Stein als einziges der Top-Teams.

Bezirksliga. Die Tormaschine des FSV Waiblingen läuft weiter auf Hochtouren: Der bis dahin auf eigenem Platz ungeschlagen Aufsteiger TSV Rudersberg hatte nicht den Hauch einer Chance gegen den Tabellenführer. Mit 7:1 fegte der FSV den TSV vom Platz. Timo Röhrich und Marcel Zimmermann trafen dabei jeweils doppelt.

Lust aufs Toreschießen hatte auch der neue Tabellenzweite SG Schorndorf – beim 5:0 gegen den SV Fellbach II allerdings vornehmlich in den zweiten 45 Minuten. Lediglich 1:0 stand’s zur Pause. Punktgleich mit den Schorndorfern – mit der um einen Treffer schlechteren Tordifferenz – ist der Landesliga-Absteiger TSV Schornbach, der sich beim SC Korb mit 2:0 durchsetzte. Das Ergebnis stand nach zwei Toren von Kevin Mezger bereits nach 50 Minuten fest.

Der zweite Absteiger aus der Landesliga, der TSV Schwaikheim, büßte Boden ein bei der Verfolgungsjagd des Spitzentrios. Der TSV Nellmersbach verteidigte mit dem 2:0-Erfolg in Schwaikheim den vierten Platz. Wichtige Punkte im Abstiegskampf sicherte sich der SSV Steinach-Reichenbach mit dem 2:1-Erfolg beim direkten Konkurrenten TSV Sulzbach-Laufen. Es war erst der dritte Saisonsieg des SSV.

Kreisliga A 1. Der SV Hertmannsweiler hat seine Tabellenführung mit dem 3:1-Sieg gegen den TV Stetten auf vier Punkte ausgebaut, hat allerdings auch ein Spiel mehr absolviert als der neue Tabellenzweite SV Breuningsweiler II. Der bezwang den VfR Birkmannsweiler knapp mit 2:1.

Zrinski Waiblingen rutschte durch das 3:3 gegen den SC Urbach auf Rang drei ab. Dabei hatten die Waiblinger nach einer Stunde bereits mit 0:3 im Hintertreffen gelegen. Binnen zehn Minuten gelang Zrinski der Ausgleich. Im Abstiegskampf hatte der TV Weiler/Rems mit dem 3:1 bei der Bezirksligareserve des TSV Schwaikheim das bessere Ende für sich. Neue Hoffnung gibt’s auch für den KTSV Hößlinswart nach dem 1:0-Sieg gegen Anagennisis Schorndorf.

SV Breuningsweiler II - VfR Birkmannsweiler 2:1. 1:0 Michali Anessiadis (8.), 1:1 Mahdi Alawi (44.), 2:1 Christian Stecher (60.).

KTSV Hößlinswart - Anagennisis Schorndorf 1:0. 1:0 Vojtech Hladik (68.).

KuSV Zrinski Waiblingen - SC Urbach 3:3. 0:1 Hadis Beshi (30.), 0:2 Christoph Veil (42.), 0:3 Dominik Manikfaan (54.), 1:3 Katriel Lovaglio (61.), 2:3 Robert Krajcek (70.), 3:3 Katriel Lovaglio (71.).

SV Hertmannsweiler - TV Stetten i.R. 3:1. 1:0 Matthias Stirm (11.), 1:1 Tim Stützlein (12.), 2:1 Marco Schäfler (50.), 3:1 Boris Antic (69.).

TSV Schlechtbach - SV Allmersbach II 3:1. 0:1 Timo Babic (19.), 1:1 Moritz Schöberl (22.), 2:1 Lukas Tauschek (42.), 3:1 Philipp Lindauer (78.).

TSV Schwaikheim II - TV Weiler/Rems 1:3. 1:0 Christos Tranidis (2.), 1:1 Michael Rienecker (42.), 1:2 Philipp Klodt (81.), 1:3 Michael Rienecker (88.).

Kreisliga A 2. Drei der vier Top-Teams hielten sich am elften Spieltag schadlos. Dabei hatte der Spitzenreiter Türk SC Murrhardt ein paar Probleme beim 3:1 in Sechselberg. Der FC Welzheim (6:1 beim SV Steinbach II) und der VfR Murrhardt (5:0 gegen den TSV Schmiden II) spielten souverän auf. Eine überraschende 1:3-Heimniederlage kassierte der FSV Weiler zum Stein gegen Kirchberg und rutschte auf Rang vier ab. Der TSV Oberbrüden bleibt punktlos Letzter.

SV Steinbach II - FC Welzheim 1:6. 0:1 David Solakovic (20.), 1:1 Florian Schlipf (50.), 1:2 Luka Benic (55.), 1:3 Ruven Nübel (76.), 1:4 Nico Dyrska (85.), 1:5 David Solakovic (88.), 1:6 Ruven Nübel (90.). FC Oberrot - TSV Nellmersbach II 3:1. 1:0 Markus Bauer (32.), 2:0 Frederik Walch (36.), 3:0 Frederik Walch (60.), 3:1 Sandro Brandstetter (65.). FSV Weiler zum Stein - SVG Kirchberg/Murr 1:3. 1:0 Kadir Akyüz (39.), 1:1 Adrian Eckert (44.), 1:2 Timo Schmückle (62.), 1:3 Abdul Güren (87.). TAHV Gaildorf - SKG Erbstetten 1:2. 1:0 Ramazan Öztürk (19.), 1:1 Tim Walker (21.), 1:2 Rainer Manz (36.). TSV Sechselberg - Türk. SC Murrhardt 1:3. 0:1 Yusufhan Öztürk (11.), 1:1 Sebastian Schmölzer (60.), 1:2 Arif Akgun (69.), 1:3 Berkay Uzun (91.).

Großer Alexander Backnang - SV Allmersbach III 1:2. 0:1 Benjamin Mayer (11.), 0:2 Florian Mrasek (48.), 1:2 Alain Haddad (72.). VfR Murrhardt - TSV Schmiden II 5:0. 1:0 Muhammet Hamza Karadeniz (24.), 2:0 Jakob Kämmerling (45.), 3:0 Antonio Randisi (64.), 4:0 Jakob Kämmerling (75.), 5:0 Marco Kiefer (90.).

TSV Althütte - TSV Oberbrüden 4:2.